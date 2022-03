Maggiore: progetto sostenibile One Rental One Forest

In collaborazione LifeGate, Maggiore sensibilizza i clienti e contribuisce alla salvaguardia della foresta amazzonica

Si pensa sempre a come salvare la foresta amazzonica, ma, oltre alle teorie, c’è chi offre il suo contributo in maniera concreta: dal 22 marzo 2022, noleggiare un veicolo con Maggiore consente di proteggere 10 mq di questo territorio sempre più minacciato dalle mire espansionistiche di allevatori senza scrupoli. Il fine è anche quello di proporre uno stile di vita più sostenibile attraverso One Rental One Forest, un progetto sviluppato in collaborazione tra Maggiore, brand di Avis Budget Group, e LifeGate, da oltre vent’anni punto di riferimento per la sostenibilità in Italia.

Anche il cliente compie la sua parte

L’aspetto interessante di One Rental One Forest, è che Maggiore mette in gioco direttamente i suoi clienti coinvolgendoli in un processo virtuoso in modo che ognuno possa impegnarsi in prima persona nella salvaguardia del nostro pianeta. In pratica, dal 22 marzo 2022, per ogni noleggio effettuato attraverso la pagina www.maggiore.it/lifegate sono tutelati 10 mq di foresta amazzonica mediante l’adesione al progetto complessivo Foreste in Piedi di LifeGate. Ma non è tutto perché nel “mese verde”, che è iniziato il 22 marzo e si concluderà il 22 aprile, nella Giornata della Terra, tutte le prenotazioni effettuate sul sito Maggiore saranno considerate valide per partecipare al progetto. Coinvolgendo anche i clienti in questa iniziativa, il brand mira a metterli in condizione di agire attraverso una meccanica di adesione molto semplice, che non richiede un impegno economico diretto. Basta noleggiare l’auto e contribuire così alla protezione di un’area verde della foresta amazzonica dalla deforestazione, dagli incendi dolosi e da altre minacce ambientali.

Una scelta consapevole

Due le motivazioni principali alla base di questa scelta: la consapevolezza di una sensibilità sempre più diffusa nei confronti delle tematiche ambientali e la volontà del brand di impegnarsi in azioni concrete a tutela delle risorse naturali. Per cui non poteva esserci destinataria migliore del progetto della foresta amazzonica: il “polmone verde” del nostro pianeta la cui sopravvivenza è costantemente a rischio. L’iniziativa rientra nella filosofia di Maggiore, un’azienda da tempo impegnata in pratiche eco-friendly, dalla riduzione della plastica e della carta in azienda, fino alla formazione di un parco auto di ultima generazione, composto da vetture Euro 6d, passando per l’introduzione crescente di più veicoli ibridi ed elettrici nelle flotte per ridurne ulteriormente l’impatto ambientale.

Altri progetti in vista

One Rental One Forest realizzato da LifeGate con il supporto della onlus italiana ICEI e quella brasiliana AVIVE, riguarda una parte della foresta che il Brasile ha dato in concessione d’uso a 27 famiglie appartenenti alla comunità di San Pedro. L’integrità dell’area è fortemente minacciata e gli interventi previsti dal progetto per contrastare tali minacce comprendono il monitoraggio dello stato di crescita e di salute delle piante nella porzione di foresta salvaguardata; la vigilanza e segnalazione di eventuali attività illecite riscontrate nella zona monitorata; la mappatura delle risorse forestali; e la realizzazione di una serie di attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale per le comunità che vivono in prossimità della foresta. La lodevole iniziativa è solo l’inizio della collaborazione con LifeGate. Nei prossimi mesi ne sono previste altre, sempre con l’obiettivo di preservare la foresta amazzonica.