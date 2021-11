Petronas Syntium 7000 0W-20: affidabilità e prestazioni superiori

Tra gli oli motore il Syntium 7000 0W-20 di Petronas Lubricants si distingue per le prestazioni superiori e per affidabilità.

Per il corretto funzionamento del motore uno degli elementi più importanti – ma spesso sottovalutato – è l’olio motore di qualità. Questa fondamentale miscela ha la funzione di lubrificare le parti meccaniche del motore, garantendone il corretto funzionamento e prevenendone eventuali danni.

Gli oli motore non sono tutti uguali e molti automobilisti hanno capito, spesso a proprie spese, che è opportuno scegliere prodotti di ottima qualità: quelli economici non solo riducono le prestazioni, ma possono anche provocare danni gravissimi al motore.

Tra gli oli motore premium, il Syntium 7000 0W-20 si distingue per le sue caratteristiche progettate specificamente per proteggere la meccanica del propulsore, aumentare l’affidabilità e favorire il raggiungimento delle prestazioni ottimali. Sviluppato dal reparto ricerca e sviluppo di Petronas Lubricants, questo prodotto si avvale anche dell’esperienza del produttore nella Formula 1, dove è main sponsor della scuderia campione del mondo Mercedes-AMG.

Le caratteristiche

Alla base delle prestazioni superiori del Petronas Syntium 7000 0W-20 c’è la continua innovazione che ha portato all’implementazione di nuove tecnologie in grado di fare la differenza in termini di prestazioni ed affidabilità. Vediamo le caratteristiche ed i benefici per il motore con un utilizzo continuativo di questo olio a bassissima viscosità.

I vantaggi chiave

Previene danni al motore , proteggendo i componenti dalle alte temperature. Come detto, con gli oli motore bisogna fare attenzione alla qualità perché altrimenti si rischia non solo di non avere un funzionamento ottimale del motore, ma anche un danneggiamento delle sue componenti. Con il Syntium 7000 0W-20 il motore è protetto grazie alla sua capacità di contribuire a ridurre la temperatura di esercizio.

, proteggendo i componenti dalle alte temperature. Come detto, con gli oli motore bisogna fare attenzione alla qualità perché altrimenti si rischia non solo di non avere un funzionamento ottimale del motore, ma anche un danneggiamento delle sue componenti. Con il Syntium 7000 0W-20 il motore è protetto grazie alla sua capacità di contribuire a ridurre la temperatura di esercizio. Ritarda l’ispessimento dell’olio , impedendone l’ossidazione;

, impedendone l’ossidazione; Mantiene le prestazioni ottimali riducendo l’accumulo di depositi dannosi grazie alla tecnologia CoolTech.

L’esclusiva tecnologia CoolTech

Il segreto delle prestazioni superiori del Syntium 7000 0W-20 è rappresentato dalla tecnologia esclusiva denominata CoolTech. Si tratta di una formulazione specifica che ha l’obiettivo di ridurre il surriscaldamento eccessivo delle parti meccaniche del motore.

Questa innovativa tecnologia permette di focalizzare l’azione del prodotto in modo selettivo nelle zone critiche, assorbendo e trasferendo in modo efficace il calore. In questo modo l’olio contribuisce attivamente alla regolazione della temperatura del motore.

Il Petronas Syntium 7000 0W-20 è formulato anche per fornire protezione contro il fenomeno LSPI (Low Speed Pre-Ingnition), cioè la pre-accensione della miscela aria-carburante rispetto all’effettivo punto di accensione. Questo problema, che porta un pericoloso stress meccanico a componenti chiave come i pistoni, affligge soprattutto i motori di piccola cilindrata con sovralimentazione, che sono molto diffusi al giorno d’oggi. Grazie alle sue qualità, l’olio del produttore malese ottempera alle specifiche API SN PLUS.

Affidabilità ai massimi livelli con la giusta manutenzione

Le caratteristiche premium del prodotto sono favorite da una corretta manutenzione, che permette di ottimizzare le prestazioni del motore. Effettuare il cambio dell’olio Petronas Syntium 7000 0W-20 secondo gli intervalli indicati dal costruttore – o anche con una frequenza maggiore – consente di aumentare in modo sostanziale l’affidabilità della propria auto dal punto di vista meccanico. Senza esagerazione si tratta di un vero e proprio investimento nella salute del motore, che consentirà di evitare problemi nel corso della vita utile del propulsore.

La tecnologia della Formula 1 nella propria auto

Come accennato, il Syntium 7000 0W-20 è il risultato della ricerca e dell’innovazione Petronas, ma anche dell’esperienza in Formula 1 con il team Mercedes-AMG campione del mondo. Il prodotto ha giocato un ruolo importante nella conquista dei titoli mondiali – costruttori e piloti – degli ultimi anni.

L’innovativo olio motore di Petronas Lubricants è pensato sia per l’utilizzo quotidiano nelle auto di tutti i giorni, sia per l’uso nelle competizioni ed in genere in pista. In ogni caso, il motore potrà contare su una extra protezione e potrà erogare le migliori prestazioni raggiungibili dalla meccanica del veicolo.

Petronas Lubricants

Il produttore Petronas Lubricants ha raggiunto l’olimpo del motorsport legando la propria immagine al ciclo vincente di Mercedes in Formula 1: un risultato davvero degno di nota per un’azienda nata nel 2008 e capace subito di imporsi a livello mondiale per la qualità dei suoi prodotti.

Oggi la compagnia nazionale di lubrificanti della Malesia commercializza i suoi prodotti di alta qualità in più di 90 mercati a livello globale. Molto forte è il legame con l’Italia, dato che il quartier generale dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) si trova proprio nel nostro Paese, a Torino.