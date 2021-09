Renault Clio Cup, Red Bull Ring: in Gara 2 vince Jurado

Nel secondo atto del weekend di gara sul bellissimo tracciato austriaco si impone Anthony Jurado, seguito da Pouget e Jelmini.

La tappa austriaca della Clio Cup 2021 giunge alla gara 2 che conclude anche l’intenso weekend di gare che si sono susseguite sul Red Bull Ring, nella regione austriaca della Stiria. Nella giornata di sabato, in Gara 1, a trionfare era stato Felice Jelmini, che aveva dominato la gara fin dalla partenza, seguito da David Pouget (secondo a 46 centesimi) e da Marc Guillot (terzo a 84 centesimi).

Gara 2 si annunciava altrettanto combattuta e le aspettative sono state ripagate, con i protagonisti del sabato che hanno nuovamente battagliato per conquistare il circuito austriaco. Durante le qualifiche della mattina il più veloce è stato Anthony Jurado con il tempo di 1:49.510. Dietro di lui Felice Jelmini (1:49.859), Marc Guillot (1:50.142), David Pouget (1:50.220) e via via tutto il resto della griglia, che contava ben 36 vetture al via.

Alla partenza le posizioni si mantengono inalterate, almeno in testa alla corsa: è Jurado a guidare il gruppo delle Clio Cup, anche nei giri successivi. Jelmini non ha però nessuna intenzione di stare dietro e riesce a concretizzare il sorpasso dopo circa 11 minuti di gara, passando così momentaneamente al comando.

Nei giri successivi i tre piloti in testa danno spettacolo lottando per la prima posizione, separati da pochi centesimi. Poco dopo, Jurado approfitta della scia di Jelmini sul rettilineo del via – e di una sua incertezza in frenata – per riconquistare il primo posto. Dietro di lui le posizioni si invertono, con Jelmini che perde due posizioni e scende al quarto posto, mentre Pouget conquista il secondo posto, seguito da Guillot in terza posizione.

A 6 minuti e 40 circa dalla fine la Safety Car è costretta ad entrare in pista a seguito di un contatto che provoca l’uscita della Clio di Andrea Argenti. Rimasta in pista per diversi minuti, la Safety Car esce appena prima del giro finale, che vede saldamente in testa Jurado, mentre dietro di lui gli inseguitori si contendono il podio. Alla fine è Pouget a conquistare la seconda posizione, seguito da Jelmini e Guillot.

In pista anche il nostro direttore Gaetano Cesarano, che con la Clio Cup numero 333 ha concluso la gara realizzando un’ottima prova valida per la categoria Press League, riservata ai giornalisti italiani. Il prossimo appuntamento per la Clio Cup Europe è fra una settimana nel weekend del 17-19 settembre sul tracciato di Valencia.