Stellantis al Milano Monza Motor Show 2021

Elettrificazione “per tutti” e nuovi servizi alla mobilità al centro della rassegna lombarda che costituisce un’importante manifestazione per la ripartenza dell’intera filiera automotive dopo l’emergenza sanitaria.

Numerose novità di mercato ed altrettante proposte di servizi alla mobilità: ecco le “voci” sulle quali si poggia la presenza di Stellantis al MIMO-Milano Monza Motor Show 2021 che aprirà i battenti al grande pubblico giovedì 10 giugno per concludersi domenica 13. La partecipazione della “big Alliance” nata dalla fusione tra Fca e Psa assume un valore di sostanza e simbolico, nei contenuti che saranno posti all’attenzione dei visitatori – la più recente produzione dei marchi che fanno capo a Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroen, DS, Peugeot, Opel) ed il nuovo servizio di car sharing LeasyGO! -, così come nel chiaro segnale di ripartenza per l’intera filiera automotive dopo i lunghi e drammatici mesi di emergenza da Covid. Anche per questo, rimarca Stellantis, la scelta degli organizzatori di garantire l’ingresso in forma gratuita (e chiaramente in tutta sicurezza) ai visitatori costituisce “Un ideale abbraccio con tutti gli automobilisti e gli appassionati”.

Le aree di esposizione

Ecco dove sarà possibile osservare da vicino le proposte Stellantis al MiMo 2021.

Piazza del Duomo

Fiat Nuova 500;

Alfa Romeo Giulia GTAm;

Jeep Wrangler 4xe;

Citroën Ë-C4;

DS 9 E-Tense;

Opel Mokka-e;

Peugeot 308.

Castello Sforzesco

Citroen AMI;

Fiat Nuova 500 3+1;

Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in;

Opel Mokka-e;

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic;

Peugeot e-2008;

DS 3 Crossback E-Tense;

Jeep Wrangler 4xe.

Quattro giorni di eventi

Sarà il sindaco di Milano Beppe Sala a dare il “fischio d’inizio”, giovedì 10 giugno in Piazza Duomo, a Milano Monza Motor Show 2021. Sempre dal Duomo, alle 18 scatterà la “Première Parade”, che sarà animata fa tutte le novità di mercato e da alcune fra le proposte più rappresentative di Stellantis. Venerdì 11 giugno, riflettori puntati su Largo Ascari per il ritrovo delle vetture ed il successivo trasferimento alla volta dell’Autodromo di Monza dove sfileranno sullo storico tracciato: sarà, lì, una nuova occasione per osservare da vicino la nuova flotta di Fiat 500 che inalberano le insegne del nuovo servizio di car sharing LeasysGO!.

Il QR Code ti dice tutto di ogni veicolo

Ciascun modello in esposizione al MiMo dispone di un QR Code, con cui l’utente ha accesso ad una pagina dedicata che riporta tutte le informazioni relative al veicolo: dati della vettura esposta, una descrizione testuale, fotografie e video, i link al sito Web corporate della Casa costruttrice, il configuratore ed il formulario online per richiedere un preventivo.

“Al centro della transizione green democratica”

“Nonostante tutte le difficoltà derivate dalla pandemia non ci siamo mai fermati: anzi, abbiamo approcciato al nostro business con nuovo slancio commerciale e creativo – dichiara Santo Ficili, Country manager Stellantis in Italia – Dopo le strategie di sviluppo dell’e-commerce e l’operazione ‘Concessionarie Sicure’, che hanno garantito continuità nel rinnovamento del parco circolante, siamo ora protagonisti di una transizione ecologica democratica: intendiamo diventare leader anche nel mercato dei veicoli elettrificati e siamo già da ora pronti a proporre una gamma di vetture davvero eterogenee, accessibili, sicure e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente”. Le proposte, osserva Ficili, si riferiscono a tutti i segmenti di mercato, e in materia di nuova mobilità ad elevata elettrificazione puntano su “Citroen Ami, anticonformista e rivoluzionaria e guidabile già a 14 anni, Fiat Nuova 500 che è l’auto elettrica più venduta in Italia, fino all’icona Jeep Wrangler 4xe che si mostra con la migliore ‘capability’ off-road di sempre grazie alla tecnologia ibrida plug-in: è per noi emozionante per noi mostrarci al pubblico con la forza di un grande gruppo, e con alcune tra le nostre più significative novità, in un contesto di ottimismo. Ritorniamo a un Salone, per la prima volta come Stellantis, e siamo fiduciosi di poter essere al centro della ripartenza”.

