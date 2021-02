Pirelli Cinturato All Season SF2: tante novità per il quattro stagioni

Pensato anche per le auto ibride plug-in ed elettriche, aumenta la resa chilometrica del 50% e migliora a livello di performance.

Chi vive in città e si trova in un’area geografica dal clima temperato può scegliere degli pneumatici sicuri tutto l’anno senza dover effettuare il tanto temuto cambio stagionale, sono quelli che conosciamo con l’appellativo di “quattro stagioni” e tra questi spicca il Cinturato All Season di Pirelli SF2 che scrive un nuovo capitolo nella produzione del Brand italiano. Pensato anche per le auto elettriche e le vetture ibride plug-in, è un prodotto che si adatta al mercato attuale e sottolinea l’impegno Pirelli verso l’innovazione.

Sottoposto a test importanti non delude e si dimostra competitivo sotto ogni aspetto, promettendo una resa chilometrica superiore del 50%

Per i più scettici ci sono i test del TÜV SÜD e di Dekra a rimarcare le caratteristiche vincenti del Cinturato All Season SF2, il quale, non solo si è meritato il Performance Mark, ma è risultato il più silenzioso tra le proposte di questa fascia di mercato. Nello specifico, è migliorato di 3,5 m nella frenata sull’asciutto, di 2 m in quella sul bagnato, mentre nella tenuta di strada su superfici innevate è risultato ancora più performante, guadagnando circa 1 m nella frenata. Inoltre, attraverso il nuovo disegno del battistrada, che sfrutta nuovi materiali nelle mescole, dichiara una resa chilometrica superiore del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus. La resistenza più bassa al rotolamento è fondamentale a livello di consumi e consente di ottenere una maggiore autonomia nei veicoli elettrici ed ibridi plug-in sfruttando la tecnologia Elect.

La magia delle lamelle con tecnologia 3D

Può uno pneumatico assumere sembianze da invernale o da estivo in base alla situazione? La risposta è sì se presenta delle lamelle attive realizzate con tecnologia 3D, che rimangono aperte quando scende la temperatura, in modo da migliorare la frenata su neve, e si chiudono nei rallentamenti su asfalto asciutto o bagnato per offrire maggior aderenza. Inoltre, grazie agli incavi laterali a sezione progressiva ed all’incavo centrale continuo, il Cinturato All Season SF2 riesce ad espellere l’acqua in maniera ottimale per contrastare il fenomeno dell’acquaplaning.

Ben 65 misure e sicurezza in caso di foratura con la tecnologia Seal Inside e Run Flat

C’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le misure, visto che sono ben 65, per poter calzare cerchi dal diametro compreso fra i 15 e i 20 pollici, e soddisfare le esigenze dei guidatori più disparati. Contraddistinto dai simboli M+S e la marcatura 3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake) sulla spalla, il Cinturato All Season SF2 in alcune misure può essere scelto con la tecnologia Seal Inside, che permette di continuare la marcia dopo una foratura di 4 mm, o nella variante Run Flat per percorrere una distanza di 80 km a una velocità massima di 80 km/h anche in seguito ad una foratura più importante. Interessante e vantaggiosa per il cliente la garanzia salva pneumatico Pirelli, con la quale si può sostituire un pneumatico per ogni treno acquistato pagando unicamente le spese di manodopera e del contributo ambientale (PFU) in caso di danni accidentali e irreparabili nel corso del primo anno.

