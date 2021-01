Italia in podcast ma a bordo di una Jeep®

La nuova Jeep® 4xe Plug-in Hybrid si presenta attraverso un giro tra le bellezze italiane, narrate da una serie di podcast

Presentare un’auto con un podcast. Per una volta, niente filmati accattivanti o immagini aggressive, ma, al loro posto, dieci fiabe che presentano dieci luoghi italiani che ben si adattano all’atmosfera magica ed evocativa di questi racconti.

La scelta di Jeep, dunque, è indubbiamente fuori dal comune, ma comunque di grande impatto, anche perchè le voci narranti appartengono ai più conosciuti e capaci doppiatori italiani, come Giuppy Izzo (storica voce di Bridget Jones e Meredith Grey) e Christian Iansante (voce del fantastico Bradley Cooper).

Di bellezza, perciò, in questi podcast ce n’è tanta, a cominciare dai magnifici scorci e panorami che l’Italia, da nord a sud, sa offrire e che, visitati a bordo di una Jeep 4xe Plug-in Hybrid, appaiono ancora più interessanti. Il relax, a quanto pare, è a portata di mano, quindi non rimane che…ascoltare per credere.

