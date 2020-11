Skoda Octavia 2020: arrivano nuove motorizzazioni ibride

Una gamma completa con il nuovo 1.5 e-TEC, i nuovi TDI EVO e il nuovo 2.0 TSI per la sportiva RS

Cresce la gamma della nuova Škoda Octavia grazie all’arrivo di nuove motorizzazioni. Così, a seguito dell’introduzione del 1.0 e-TEC mild-hybrid 110 CV DSG e delle plug-in hybrid “iV” da 205 CV e 245 CV, la gamma elettrificata vede l’ingresso della nuova 1.5 e-TEC 150 CV DSG che va a completarla. Ma le novità non si fermano qui, perché gli estimatori della compatta della Casa avranno la possibilità di scegliere anche nuovi motori a gasolio, precisamente i TDI che fanno parte della famiglia EVO. Si tratta del 2.0 TDI EVO da 115 CV e del 2.0 TDI EVO da 150 CV. Non manca un prestante motore 2.0 TSI da 245 CV per la cattivissima RS.

La proposta mild-hybrid con il 1.5 e-Tec

Entrando nello specifico, la nuova motorizzazione 1.5 e-TEC dotata di tecnologia mild-hybrid, è un 4 cilindri da 150 CV e 250 Nm accoppiato ad un cambio DSG a 7 rapporti che aiuta a sfruttare al massimo la funzione di veleggio per ridurre i consumi sfruttando il controllo elettronico delle frizioni. Questa unità si può associare a tutte le versioni, anche alla nuova Scout 4×2, ed il listino parte da 29.000 euro per la berlina, mentre la Wagon comporta un sovrapprezzo di 1.050 euro.

Nuovi diesel più puliti e con ampia scelta di cambi

Su fronte dei diesel è importante sottolineare la riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto fino all’80%, e l’accoppiata del 2.0 TDI EVO da 115 CV con il cambio DSG a 7 rapporti, mentre il 2.0 TDI EVO 150 CV è proposto anche con la trasmissione manuale a 6 rapporti, che consente di risparmiare 1.800 euro.

Il 2.0 TSI completa la gamma RS

Gamma piuttosto completa anche sul versante sportivo con l’Octavia RS che affianca il 2.0 TSI da 245 CV al nuovo 2.0 TDI EVO da 200 CV ed alla motorizzazione ibrida plug-in della RS iV 245 CV. In questo modo gli amanti della bella guida non avranno più scuse per rinunciare ad una versione più dinamica della Octavia.

Skoda Octavia, gamma 2021: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +20