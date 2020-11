La speciale Porsche 911 Turbo S venduta con un jet Embraer

Dalla partnership tra il colosso tedesco e l’azienda brasiliana nasce un inedito pacchetto che propone un jet e una 911 Turbo S con personalizzazioni esclusive.

Il desiderio di molti gentleman driver è quello di potersi muovere agilmente per terra, per cielo e per mare, con veicoli esclusivi e velocissimi. Da oggi, i primi due elementi possono essere attraversati con stile ed esclusività grazie ad un nuovo pacchetto commerciale che propone una speciale Porsche 911 Turbo S venduta assieme ad un’edizione limitata del jet privato 9 posti Embraer Phenom 300E.

Solo per 10 fortunati clienti

Questa speciale coppia viene proposta grazie ad una collaborazione siglata dall’azienda tedesca e quella brasiliana per accontentare 10 facoltosi clienti in cerca delle “massime prestazioni”, in grado di poter pagare un conto salato che supera i 10 milioni di euro.

Unite nel look

Dal punto di vista estetico, il jet e la supercar teutonica risultano entrambe personalizzate con una livrea esterna bicolore Platinum Silver Metallic lucido e Jet Grey Metallic opaco, impreziosita a sua volta da stripes rifinite in Brilliant Chrome e Speed Blue. Sia all’esterno che all’interno di entrambi i mezzi spicca inoltre il logo creato appositamente per questa inedita “combo”, ovvero un’ala stilizzata dell’aereo e dall’ala posteriore tipica del pacchetto Sport Design della 911.

Nel segno dell’aviazione

Tra le altre novità estetiche, segnaliamo su questa speciale 911 Turbo S la presenza di alcuni dettagli che richiamano il mondo dell’aviazione, a partire dalla scritta “no step” impressa sul battitacco, passando per la sigla “N911EJ” (la medesima presente sui reattori del jet) situata sulla parte inferiore dell’alettone posteriore e fino ad arrivare al quadrante personalizzato del cronometro offerto con il pacchetto Sport Chrono. Il look della vettura viene completato dai cerchi in lega con profili in blu impressi a laser, a cui si aggiungono le prese d’aria laterali e i profili dei finestrini con finitura in Brilliant Chrome, senza dimenticare le luci di cortesia che proiettano dagli specchietti retrovisori il profilo del logo di questa collaborazione.

All’interno dell’abitacolo troviamo inserti in pelle nera con cuciture in contrasto Speed Blue, inserti per la plancia in carbonio con finitura lucida, tetto in Alcantara color gesso e altre personalizzazioni applicate rigorosamente a mano da artigiani del settore. Insieme al Jet e alla 911 Turbo S vengono consegnati al cliente un set di valigie Porsche Design e un orologio Globetimer UTC 1919.

