Formula 1: ad Imola la pole position è di Bottas

Il finlandese beffa Hamilton nell’ultimo tentativo, terzo Verstappen, quarto un ottimo Gasly, solo settimo Leclerc

La Formula 1 torna ad Imola, complice il calendario rivoluzionato dal covid 19, e tutti gli appassionati hanno l’occasione di vedere le monoposto attuali, almeno dalla televisione, su questo circuito straordinario che piace moltissimo anche ai piloti.

Q1: davanti le Mercedes e Verstappen, ma poi c’è Leclerc

Parte fortissimo Kvyat che si mette in testa alla classifica dei tempi provvisoria, prima di essere scalzato dalla leadership momentanea dal king Hamilton. Ma a sorpresa, dopo 10 minuti, è Leclerc il più veloce in pista con un tempo migliorato di ben mezzo secondo. L’idillio dura altri 2 minuti, prima che le Mercedes si posizionino ai primi due posti di questo Q1 dopo essersi liberate dalla morsa del traffico. Quando mancano 5 minuti al termine di questa prima finestra delle qualifiche, i tempi di Bottas ed Albon vengono cancellati, perché i due piloti sono transitati in due curve oltre i limiti della pista concordati dai commissari. Il finlandese riesce a tornare secondo dietro ad Hamilton, ed anche Albon si migliora con il settimo tempo. Alla fine del Q1 sono esclusi dal Q2 Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi e Giovinazzi. Solo 13esimo Vettel davanti ad un fenomenale Russell, mentre Leclerc occupa un’interessante quarta posizione.

Q2: fuori Vettel, velocissimo Gasly, bravo e tenace Verstappen

Il Q2 inizia con Verstappen che si esibisce in un preoccupante team radio dove afferma un poco incoraggiante “no power”, e poi rientra ai box. La Ferrari riprova a passare il Q2 con gomma gialla ma deve desistere, mentre Albon si esibisce in un testacoda senza toccare le barriere e i meccanici Red Bull provano in tutti i modi a far tornare in pista Verstappen. Intanto le Mercedes si mettono comode in vetta alla classifica dei tempi con Bottas davanti ad Hamilton. Rientra Verstappen e si qualifica per il Q3 con le gomme gialle, come le Mercedes, ottenendo il sesto tempo; anche Leclerc si migliora, ma con gomme rosse, e si piazza in settima posizione. Mentre Vettel non va oltre il 14esimo tempo e resta escluso in maniera estremamente deludente. Rimangono fuori dal Q3 anche Perez, Ocon, Russell e Stroll. Sempre velocissimo Gasly che ha il terzo tempo nel Q2 e potrebbe far bene anche nel Q3.

Q3: Bottas soffia la pole ad Hamilton, ottimo quarto tempo di Gasly

La griglia del gran premio di Imola del 2020 si va definendo e le Mercedes escono subito per non correre rischi di traffico. Il primo round è appannaggio di Hamilton nei confronti di Bottas, poi Verstappen e Gasly, subito dietro, in quinta posizione, c’è Leclerc, ma mancano ancora 7 minuti. Bottas piazza la zampata vincente e ottiene la pole position davanti ad Hamilton ed a Verstappen, quarto un fenomenale Gasly con il casco tributo a Senna, poi Ricciardo ed Albon, rispettivamente in quinta e sesta posizione, quindi Leclerc, Kvyat, Norris e Sainz a chiudere le prime 10 posizioni per la partenza del gran premio di domani.