F1, Alfa Romeo: Raikkonen e Giovinazzi confermati per la stagione 2021

La Scuderia del Biscione conferma la fiducia nei suoi due piloti puntando ad un 2021 ricco di soddisfazioni.

Il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ha ufficialmente annunciato il rinnovo dei contratti per la stagione 2021 dei piloti Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Questa decisione conferma l’ottimo e il costante lavoro portato avanti dal pilota finlandese e da quello italiano nel corso dell’attuale stagione, risultata tutt’altro che facile per il team del Biscione. I due piloti sono quindi un punto fermo nella strategia della squadra italiana che punta ad un 2021 ancora più stabile e regolare nel conquistare preziosi punti.

Le dichiarazioni di Giovinazzi

Nella nota ufficiale diffusa da Alfa Romeo Racing viene dichiarato che: ”Giovinazzi ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del team Alfa Romeo Racing, il progresso e le prestazioni di Antonio nelle sue prime due stagioni, oltre a essere di rilievo, sono stati costanti, e proprio la costanza è un elemento essenziale per avere successo in Formula 1- nel comunicato viene inoltre aggiunto che – Durante la stagione in corso, Antonio è stato protagonista di molte prestazioni solide, spesso autore di partenze di altissimo livello, con molte posizioni guadagnate al via in ogni gara. Il team ha sempre supportato il campione italiano con grande determinazione. Per Alfa Romeo vederlo in costante crescita con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti è una missione, ma soprattutto motivo di grande orgoglio.”

Dal Canto suo, Giovinazzi ha commentato il rinnovo del suo contratto con le seguenti parole: “Nelle ultime due stagioni Alfa Romeo Racing è stata la mia famiglia in Formula 1 e sono felice che questo rapporto possa proseguire per un altro anno. Il team ha dimostrato di fare molto affidamento sulle mie capacità e io ho fatto del mio meglio per ripagare questa fiducia con il duro lavoro e l’impegno.”

Le dichiarazioni di Raikkonen

Dopo la conferma del rinnovo, Raikkonen potrà tornare iniziare la prossima stagione della massima Formula sul circuito di Melbourne, quasi vent’anni dopo il suo debutto nel Circus avvenuto sulla medesima pista nel 2001.

“Per me Alfa Romeo Racing è più di un team, è una seconda famiglia – con queste parole Raikkonen ha voluto commentare il suo rinnovo, aggiungendo che – molti di coloro che ho conosciuto quando ho debuttato in Formula 1 nel 2001 sono ancora qui e l’atmosfera straordinaria che regna nel team mi dà nuove motivazioni per continuare l’anno prossimo con quella che sarà la mia diciannovesima stagione”.

Alfa Romeo Gta, test a Balocco con Räikkönen e Giovinazzi Vedi tutte le immagini +25