Pininfarina Engineering: annunciati liquidazione e 138 licenziamenti

La notizia è stata annunciata dai sindacati che hanno avviato una protesta con i lavoratori coinvolti.

Pininfarina ha annunciato di aver avviato l’iter per la liquidazione per la sua controllata Pininfarina Engineering che ha sede in Via Nizza a Torino. Il ramo dell’Azienda torinese, entrata ormai da tempo nell’orbita del colosso indiano Mahindra & Mahindra, dichiara da tempo pesanti perdite economiche che sono state recentemente ripianate da iniezioni di liquidità.

Secondo i vertici dell’Azienda, in questa situazione la Pininfarina Engineering non è in grado di garantire la competitività necessaria nel suo settore di competenza. Secondo quanto dichiarato dai sindacati, la liquidazione porterà al licenziamento di ben 138 lavoratori, che stanno già portando avanti agitazioni e proteste.

Secondo quanto emerso dai media internazionali, la Pininfarina Engineering ha registrato una perdita secca di ben 150 milioni di euro, scaturita dal tracollo di grandi progetti portati avanti in Iran e Hong Kong, tra cui spicca il fallimento di una start up cinese che aveva sede nell’ex colonia britannica.

