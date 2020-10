BMW M4 Competition x Kith: 150 esemplari glamour

Sono stati realizzati con la casa di moda Kith e presentano degli accenti estetici particolari

Ci sono clienti speciali come Ronnie Fieg, titolare della casa di moda Kith, con un pezzo da novanta nel garage come la mitica M3 E30, che non aspettavano altro che la nuova M4, per questo la BMW, in partnership con il brand citato, ha creato una M4 Competition speciale, denominata x Kith, che sarà prodotta in soli 150 esemplari.

Dettagli di classe

Il corpo vettura di questa possente coupé prevede i badge Kith con i colori del reparto M BMW sul bagagliaio; all’interno, sul tunnel centrale e retroilluminato sui poggiatesta, ma la vera chicca è il logo della Casa dell’Elica con le tonalità di BMW Motorsport che lo circondano. Completa il quadro la scritta Kith sul tetto dell’auto. L’abitacolo inoltre, vanta dei sedili in carbonio dove spicca il rivestimento in pelle che riprende di nuovo quelli che sono i colori M, quindi il rosso, l’azzurro ed il blu scuro. Ovviamente, tutto questo si integra alla perfezione con i dettagli in fibra di carbonio presenti sul volante e sulla plancia.

510 CV di razza

A spingere questa belva, immortalata anche nella colorazione rossa come la M3 E30 di Kith, anch’essa presente nella gallery, troviamo il 6 cilindri sovralimentato da ben 510 CV e 650 Nm di coppia massima, proprio come sul modello originale. D’altra parte, con una meccanica in grado di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, per tagliare il traguardo dei 200 km/h, sempre con partenza da fermo, in appena 12,5 secondi, non c’era bisogno di intervenire a livello di cavalleria. L’unità in questione è accoppiata ad un cambio automatico ad 8 rapporti con comandi al volante, e, volendo, essere abbinata anche alla trazione integrale offerta in opzione.

