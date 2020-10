Dacia Duster Pick-up: solo per la Romania

La variante con il cassone della Duster per il momento è venduta solamente in Romania, ma non si esclude che possa arrivare anche da noi

Una Dacia Duster come non l’avete mai vista, in versione Pick-up, con tanto di cassone adibito al trasporto di merci e materiali vari. E’ una proposta pensata e realizzata attualmente per il solo mercato rumeno, ma non è escluso che possa arrivare nel prossimo futuro anche in tutto il Vecchio Continente.

Un cassone da 1.000 l di volume e 500 kg di portata

A livello di dimensioni esterne, queste rimangono speculari a quelle del SUV da cui deriva, quindi la lunghezza è di 4,34 metri, ma è il cassone che offre uno spazio di carico di 1,65 metri, un volume di ben 1.000 l ed una portata di 500 kg, a fare la differenza insieme alla cabina singola. Non manca la terza luce di stop nel portellone ribaltabile ed il look è alquanto personale, per cui la Fiat Strada ha una degna rivale da cui guardarsi le spalle.

Base robusta e livrea unica

Realizzata su una base di metallo che garantisce robustezza e resistenza, la variante Pick-up della Duster è rivestita da un corpo vettura in materiale composito, e non offre sfogo a desideri di personalizzazione, visto che è offerta unicamente nella livrea Blanc Glacier, anche se si concede il vezzo dei cerchi in lega da 16 pollici.

Meccanica collaudata e tanta sicurezza attiva e passiva

A spingere questa versione della Duster da lavoro troviamo il collaudato 1.5 turbodiesel da 115 CV e 260 Nm di coppia massima, che garantisce consumi intorno ai 20 km/l dichiarati ed una spinta in basso fondamentale per riprendere la marcia con l’auto a pieno carico. In salita può contare sull’assistenza alla ripartenza, e non mancano gli altri dispositivi di sicurezza, dall’antipattinamento all’ESP, passando per l’ABS con ripartitore della forza frenante e gli airbag frontali e laterali.

