GP del Portogallo 2020: programma e orari prove libere, prove e gara

Il primo Gran Premio di F1 del Portogallo si svolgerà all’Autódromo Internacional do Algarve.

Questo fine settimana il Circus della Formula Uno vola per la prima volta in Portogallo per il Gran Premio che si svolgerà all’Autódromo Internacional do Algarve. Anche se è la prima volta che un GP di F1 si svolge nel paese della penisola Iberica, il circuito situato nell’Algarve può vantare di aver già ospitato i test di alcuni team della Massima Formula, parliamo infatti di McLaren e Ferrari impegnati nel 2008 nella raccolta dati dedicata allo sviluppo del KERS.

Un parco motoristico per appassionati

La tappa portoghese è stata aggiunta al calendario della Formula 1 per garantire un numero sufficiente di gare durante l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. lungo 4.692 metri, il circuito fa parte di un parco motoristico che comprende tra le altre cose un kartodromo e numerose strutture dedicate ad eventi sportivi motoristici.

Lo spettacolo inizia venerdì 23 ottobre

Il Weekend del GP del Portogallo 2020 si svolgerà da venerdì 23 ottobre a domenica 25 ottobre, di seguito riportiamo in dettaglio gli orari e i canali relativi alla trasmissione di questo evento sportivo.

Venerdì 23 ottobre 2020

Prove Libere 1, dalle ore 12:00 alle 13:30 diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Prove Libere 2, dalle ore 16:00 alle 17:30 diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 24 ottobre 2020

Prove Libere 3 – Dalle ore 12:00 alle 13:00 diretta esclusiva su Sky SportF1 HD

Qualifiche – Dalle ore 15:00 alle 16:00 diretta su Sky SportF1 HD, dalle ore 18:00, differita su TV8.