Pneumatici: CTS Tires amplia le misure del Medallion WCP1

Misure da 155/65 R13 fino a 255/50 ZR19 e 235/55 ZR19, e codice di velocità da T a W

Novità in vista per tra le coperture invernali che terranno compagnia agli automobilisti fino alla prossima primavera, infatti, CST Tires amplia la disponibilità a livello di misure dello pneumatico invernale Medallion WCP1 pensato esclusivamente per la stagione più fredda dell’anno.

Fino a 270 km/h di velocità e 10 misure in più

Per la proposta attuale saranno ben 10 in più le misure messe in catalogo e arriveranno fino ad un codice di velocità W, che equivale a 270 km/h, partendo da un più moderato T, che indica una velocità massima di 190 km/h. Disponibile nelle misure che spaziano da 155/65 R13 fino a 255/50 ZR19 e 235/55 ZR19, il pneumatico Medalliona Winter WCP1 presenta sia il codice M+S che le tre cime con tanto di fiocco di neve, tipiche delle gomme invernali, per cui risponde anche alle normative europee in materia.

Tasselli 3D per una miglior presa sull’asfalto

Nello specifico, la gomma in questione vanta tasselli 3D, dotati di un intaglio interno che va a incastrarsi con la lamella adiacente in presenza di una qualsiasi deformazione delle stesse, per ridurne la deformazione e migliorarne le prestazioni. Questo particolare tecnico migliora l’aderenza in curva anche su strade coperte di neve, o, peggio ancora, ghiacciate. Inoltre, la mescola del battistrada presenta importanti quantità di silice per entrare subito in temperatura e fornire sempre un ottimo attrito che si traduce in una grande aderenza.