Toyo S944: nuovo pneumatico invernale per autovetture e SUV

La nuova gamma di pneumatici invernali porta in dote un inedito disegno direzionale del battistrada e si articola su 64 misure, da 14” a 20”, con codici di velocità da T a W.

Con l’arrivo dell’autunno, per milioni di automobilisti torna a presentarsi il periodo dell’anno “spartiacque” fra la possibilità di circolare con le gomme estive e l’obbligo di montaggio degli pneumatici invernali (oppure di avere le catene da neve già pronte all’uso). Un appuntamento che cade il 15 novembre, “giorno X” nel quale occorrerà farsi trovare preparati con le corrette “calzature” al proprio autoveicolo: una scadenza essenziale – oltre che, giova ricordarlo, obbligatoria – e che va rispettata: catene a bordo, oppure pneumatici invernali già montati, per poter circolare “in regola” sulle strade ed autostrade nazionali, secondo quanto dispone l’art. 6 del Codice della Strada.

Progettato ad hoc per l’inverno europeo

Meglio, dunque, provvedere in tempo all’equipaggiamento invernale della propria vettura in materia di pneumatici. Le novità, in questo senso, non mancano; fra i più recenti esempi di pneumatici invernali “new gen”, Toyo Tires offre sul mercato il nuovo Observe S944, sviluppato dai tecnici del colosso giapponese – attualmente classificato al terzo posto fra i big player nazionali di settore, in dodicesima posizione fra i principali produttori di pneumatici a livello mondiale e presente in Italia dal 1991 sotto il coordinamento di Toyo Tires Europe con sede a Willich (Germania) – specificamente per venire incontro alle esigenze del mercato europeo, caratterizzato da inverni con pioggia, temperature basse e neve.

Dedicato a vetture e Sport Utility

La gamma di pneumatici invernali Toyo Observe S944, presentata in anteprima assoluta in occasione dell’edizione 2019 di Autopromotec, si articola su 64 differenti misure, suddivise fra 14” e 20” di diametro, ed indici di velocità da T (190 km/h) a W (270 km/h), e dedicate all’equipaggiamento di autovetture di nuova generazione e SUV (per questi ultimi viene proposto il tipo Observe S944 SUV).

Nano Balance: nuove mescole per le migliori prestazioni sul bagnato

“Base di partenza” è l’esclusiva tecnologia “Nano Balance” di Toyo Tires, che – sviluppata tenendo presenti princìpi, materiali e mescole completamente inediti, progettati grazie all’utilizzo della piattaforma software T-Mode di cui Toyo Tires è proprietaria – ha consentito l’ottenimento di innovative mescole utili ad offrire le più elevate performance sul bagnato.

Disegno “a freccia” del battistrada per la guida in inverno

Fra le peculiarità di Toyo S944, la presenza di un battistrada a disegno direzionale, progettato a mo’ di disegno “a freccia” che sembra quasi indicare la direzione di marcia: un layout di battistrada, indica Toyo, ideato specificamente per migliorare la marcia e che migliora la capacità del veicolo di mantenere la direzione impostata su superfici bagnate o innevate. “Il particolare disegno direzionale di Observe S944 consente un’ottimizzazione della capacità di espulsione dell’acqua attraverso ampi canali longitudinali e laterali, riducendo notevolmente il fenomeno dell’aquaplaning, ma soprattutto garantendo il miglior compromesso tra aderenza, trazione e drenaggio dell’acqua”, dichiara Fabio Merli, amministratore delegato di Toyo Tire Italia.

Tasselli centrali irrigiditi, lamelle ad angolo variabile

Ancora più in dettaglio, il nuovo S944 mette in evidenza una caratteristica interconnessione fra i tasselli centrali, collegati tra loro da ponti di gomma posti a fondo scultura che contribuiscono a rendere ancora più rigida la zona centrale del battistrada, a tutto vantaggio – indicano i tecnici Toyo – della stabilità di guida anche alle alte velocità. Analogamente, le lamelle, collocate “ad angolo variabile”, offrono una ottimale aderenza a prescindere dalle condizioni dell’asfalto; a sua volta, la lamella collocata al centro di ogni tassello e più profonda delle altre, permette al nuovo Toyo Observe S944 una eccellente trazione sulla neve.

Toyo Observe S944 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5