Bmw lancia il nuovo Leasing Operativo WHY-BUY EVO

La Casa di Monaco offre a privati e aziende un nuovo servizio finanziario semplice, modulabile e flessibile.

Bmw Bank lancia in Italia WHY-BUY EVO, il nuovo leasing operativo che permette di guidare una vettura della Casa di Monaco senza gli oneri generati dall’acquisto di una vettura nuova. Evoluzione del precedente “WHY-BUY”, il nuovo servizio finanziario è stato presentato nel corso di una conferenza virtuale dal CEO di BMW Bank in Italia, Enrico Masetti, che nel suo intervento ha dichiarato: “Assistiamo oggi ad un trend di mercato che si sposta verso concetti di utilizzo piuttosto che di proprietà, al quale si aggiunge l’incertezza sul futuro legata al particolare periodo storico che stiamo vivendo – Mascetti ha inoltre affermato che – È sempre più importante quindi, per il cliente, la pianificazione di un costo di utilizzo certa e fatta in maniera costante e prevedibile. Ecco il motivo per cui nasce WHY-BUY EVO, prodotto che fa di facilità, modulabilità e flessibilità i suoi punti di forza.”

I punti di forza di WHY-BUY EVO

Il servizio prevede un unico canone omnicomprensivo determinato in funzione del pacchetto di servizi che viene scelto dal cliente. La proposta finanziaria risulta inoltre estremamente modulabile perché i pacchetti di servizi sono costruiti con un’intensità crescente e sono di immediata comprensione e chiarezza. Infine risulta flessibile perché mette a disposizione anticipi, durate e chilometraggi personalizzabili, oltre a costi di uscita anticipati decisamente trasparenti.

I pacchetti di WHY-BUY EVO comprendono:

Assicurazione RCA

Bollo auto

Manutenzione ordinaria

Assistenza

Pacchetti opzionali

Silver: oltre ai servizi di base, include incendio e furto

Gold: al contenuto del livello Silver aggiunge la copertura collisione

Platinum PLUS: completa l’offerta con la Kasko in caso di distruzione totale del veicolo

A chi si rivolge?

Il nuovo Leasing Operativo WHY-BUY EVO si rivolge ad un target eterogeneo di clienti, a partire dai privati che intendono sostituirlo frequentemente con un altro con caratteristiche diverse e fino ad arrivare alla clientela business e alle aziende che non desiderano preoccuparsi della gestione dell’automobile o del parco auto e della successiva rivendita. Il nuovo servizio finanziario risulta disponibile per tutti i nuovi modelli della gamma BMW.

