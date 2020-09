Porsche Cayenne: tuning by Nebulus

Il SUV sportivo della Casa di Zuffenhausen guadagna grinta e potenza grazie all’ambizioso progetto frutto della partnership tra Nebulus e la HGP Turbonachrüstung.

La Porsche Cayenne è senza dubbio uno dei SUV sportivi più accattivanti e desiderati presenti sul mercato, ma nonostante vanti già caratteristiche superlative, il tuner tedesco Nebulus ha deciso di ottenere molto di più da questo celebre modello. Per realizzare qualcosa di unico e spettacolare, Nebulus ha quindi chiesto aiuto alla HGP Turbonachrüstung, azienda specializzata nell’installazione di turbine che lavora esclusivamente su vetture del Gruppo Volkswagen, di cui appunto Porsche fa parte.

Eccentrica e vistosa

Il risultato di questa partnership ha prodotto qualcosa di decisamente strabiliante, sia dal punto di vista estetico che ovviamente meccanico. La Cayenne firmata Nebulus si riconosce immediatamente per la sua eccentrica livrea esterna, frutto di un lavoro certosino durato circa 7 giorni. Sulla vernice originale di colore bianco è stato sovrapposto un nero opaco ossidiana, impreziosito a sua volta con numerosi strati di vinile rosso rubino. Il lavoro estetico è stato infine completato con speciali decorazioni frutto del lavoro di Hajo Lemke che lavoro allo studio 811 Design. L’effetto scenico è stato completato con l’adozione di un nuovo set di cerchi in lega di colore rosso con razze a forma di Y, da cui è possibile intravedere le pinze in contrasto in giallo.

Sfiora i 1.000 CV

La vera sorpresa si nasconde però sotto il cofano: il V8 biturbo da 4.0 litri è stato profondamente modificato per aumentare in maniera esponenziale potenza e coppia originali (550 CV e 770 Nm). Con l’adozione delle turbine realizzate dalla HGP Turbonachrüstung, il poderoso V8 ha raggiunto l’incredibile potenza di 963 CV e la coppia massima 1.250 Nm. Purtroppo il preparatore tedesco non ha rivelato le nuove prestazioni di cui è capace questo bolide a ruote alte, anche se non c’è dubbio che siano ampiamente superiori a quelle della Cayenne Turbo, capace di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere i 286 km/h.