Audi A3 Sportback 2020: arriva la g-tron S tronic a metano

445 km di autonomia a metano ed uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi con il 1.5 TFSI da 131 CV

Audi amplia la gamma della nuova A3 Sportback con la variante a metano pensata per chi fa tanti chilometri ma non vuole avere pensieri in città in caso di blocchi del traffico. Monta un motore 1.5 da 131 CV sovralimentato per avere anche delle prestazioni brillanti.

Da 0-100 km/h in 9,7 secondi

Infatti, il 1.5 TFSI, forte di 131 CV e 200 Nm di coppia massima, accoppiato ad un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, consente di raggiungere una velocità massima di 211 km/h con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,7 secondi, a fronte di emissioni nell’ordine dei 108-116 g/km di Co2.

Autonomia di 445 km a metano ed un serbatoio di benzina di 9 litri

Sotto pelle l’auto nasconde 3 serbatoi di metano per una capacità totale di 18 kg che promettono un’autonomia di ben 445 km; inoltre, questa vettura, omologata come monovalente, con tutti i vantaggi fiscali che ne conseguono, presenta un serbatoio di benzina di appena 9 litri da utilizzare in caso di necessità per raggiungere la stazione di rifornimento di metano più vicina.

Sempre ben dotata

Già dalla versione d’ingresso troviamo una dotazione comprensiva di cerchi in lega da 16 pollici, gruppi ottici a LED, sensori luci e pioggia, strumentazione digitale da 10,25 pollici e display dell’infotainment da 10,1 pollici, chiamata d’emergenza e cruise control. Non manca la possibilità di avere tutti gli ADAS di ultima generazione per il massimo della sicurezza attiva.

Audi A3 ed S3 berlina: le foto spia Vedi tutte le immagini +9