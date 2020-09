Parte la produzione della nuova Opel Insignia: prezzi da 34.500 euro

I prezzi partono da 34.500 euro, mentre le motorizzazioni spaziano da 122 CV fino a 230 CV, e nella dotazione ci sono solo fari full LED

E’ una Sports Tourer di colore Satin Steel Grey, il primo esemplare della nuova Insignia uscito dallo stabilimento Opel di Russelsheim alla presenza del sindaco, Udo Bausch, e del CEO della Casa del Fulmine, Michael Lohscheller.

Con motorizzazioni che partono dal 1.5 turbodiesel da 122 CV, la nuova Opel Insignia è disponibile nelle varianti Grand Sport, Sports Tourer e Gsi, che arriva a ben 230 CV di potenza, ed è la prima vettura del Brand che presenta solo proiettori full LED. Il listino parte dai 34.500 euro della berlina, la Grand Sport, nell’allestimento Business Edition dotata di accessori quali i sedili comfort, l’aria condizionata ed il sistema Multimedia Navi compatibile sia con Apple Carplay che con Android Auto, e con schermo touch a colori da 7 pollici.

Le parole del CEO Lohscheller e del sindaco Bausch

“Oggi è un bel giorno per Rüsselsheim. Non vedevamo l’ora che arrivasse la nuova Opel Insignia. Ci darà nuovo slancio grazie alle sue tecnologie eccezionali e ai motori efficienti. Grazie alla nuova Opel Insignia e ai modelli futuri che porteremo a Rüsselsheim, la fabbrica può aspettarsi un buon futuro come sede per la produzione di veicoli ultra-moderni – sia con motori a combustione efficiente che elettrificati”, ha dichiarato il CEO di Opel Michael Lohscheller.

Gli fa eco Udo Bausch, sindaco di Rüsselsheim sul Meno. “Siamo lieti che l’ammiraglia top di gamma di Opel continuerà ad essere prodotta qui. Ciò migliora l’utilizzo dello stabilimento e contribuisce a garantire posti di lavoro altamente qualificati a Rüsselsheim. Il successo della trasformazione verso la mobilità elettrica sarà decisivo per il futuro. Vogliamo continuare a sostenere l’azienda con tutte le nostre forze”.

