Maserati: tre one-off inaugurano il programma Fuoriserie

Realizzate con Garage Italia, la Ghibli Trofeo Corse, la Quattroporte Trofeo Unica, e la Levante Trofeo Futura hanno estro e carattere

Quante novità sono state svelate il 9 settembre a Modena da Maserati, quando è stata mostrata per la prima volta dal vivo la sportivissima MC20, tra queste anche uno specifico programma di personalizzazione che ha il nome altisonante di Fuoriserie, e che è stato portato a battesimo da 3 one-off a cui ha contribuito anche l’estro creativo di Garage Italia.

Tre modelli unici per esprimere la creatività

La prima è la Ghibli Trofeo Corse, che ha una colorazione che richiama quella delle vettura di una volta scolpite a mano dai battilastra, con due strisce rosse che attraversano il centro dell’auto e squarciano la livrea di base denominata Officine Aluminum. All’interno spicca il sedile di guida di colore differente, con una pelle che riporta alla mente quella dei modelli da corsa che hanno fatto la storia del Tridente.

La seconda è la Quattroporte Trofeo Unica con la sua livrea candida ad effetto arcobaleno, con cui si sposano perfettamente i cerchi bianchi con elementi in rosso utilizzato anche per il Tridente nella calandra. Particolare l’abitacolo con selleria bianca e turchese.

La terza infine è la Levante Trofeo Futura forte di una livrea Texture Blue Graphite adornata da elementi catarifrangenti che richiamano la tridimensionalità riprendendo un concetto tanto caro alla tecnologia moderna. L’abitacolo si distingue per i sedili bianchi che ben si abbinano al cielo color grigio.

Tre tipologie di personalizzazioni

A seconda dei gusti del cliente, Maserati propone per il programma fuoriserie tre tipologie di base per le personalizzazioni. Si va dalla collezione Corse, che si rifà ai modelli da competizione del passato a livello di livree e per i rivestimenti dell’abitacolo in cui il cuoio e la pelle non mancano mai. Si passa poi per quella denominata Futura, per chi guarda avanti attraverso delle colorazioni più audaci di stampo industriale. Per arrivare all’ultima, che prende il nome di Unica, ispirata all’arte, alla cultura ed alla moda, in cui abbondano i colori caldi e le finiture dorate, al cromo o metalliche per le ruote.

