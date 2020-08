Jaguar F-Pace Stealth by Lister: concentrato di potenza

Il SUV britannico acquista maggiore potenza e presenza scenica con l’obiettivo di sfidare i SUV più veloci del mondo.

La Jaguar F-Pace è un SUV di medie dimensioni, caratterizzato da un aspetto elegante e da una gamma di propulsori completa che spazia dal piccolo 2.0 litri a benzina al poderoso e sportivo V8 5.0 litri sovralimentato.Quest’ultimo è dedicato alla versione SVR ed è in grado di sviluppare la bellezza di 550 CV e 680 Nm di coppia massima. Grazie ai numeri offerti da questo portentoso V8, il SUV britannico brucia lo scatto da 0 a 100 in poco più di 4 secondi, ma gli incontentabili sono sempre dietro l’angolo, per questo il preparatore Lister Motor Company ha deciso di aumentare ulteriormente le già elevate prestazioni della F-Pace SVR.

Battezzato con il nome di Stealth, questo programma di tuning dedicato alla F-Pace trasforma questa vettura a ruote alte in un vero e proprio missile da strada, in grado di offrire le prestazioni di una supercar di razza. Il lavoro portato a termine sul portentoso V8 dal team della Lister ha riguardato l’adozione di un inedito compressore volumetrico a doppia puleggia, a cui si aggiungono nuovi intercooler, filtro aria sportivo, scarico racing in acciaio e una centralina ECU sviluppata direttamente dal preparatore.

Prestazioni da supercar

Il risultato di questo lavoro e a dir poco impressionante, infatti dopo il “trattamento” il V8 Jaguar-Land Rover raggiunge quota 675 CV e 881 Nm di coppia massima. Secondo i dati dichiarati, la Lister Stealth brucia lo scatto da 0 a 60 miglia orarie (equivalente allo 0-100 km/h) in appena 3,6 secondi, mentre la velocità di punta tocca quota 306 km/h. Grazie a questi numeri, la Stealth si gioca il ruolo di SUV più veloce del mondo, soffiato purtroppo dalla recente Dodge Durango Hellcat (0-60 mph in 3,5 secondi), mentre batte l’opulenta connazionale Bentley Bentayga Speed che scatta da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

Look tenebroso

Dal punto di vista estetico la F-Pace Stealth punta tutto su un look “tenebroso” dove spiccano numerosi componenti in fibra di carbonio, una inedita griglia anteriore di colore nero ed enormi ruote in lega da 23 pollici. Gli accostamenti cromatici degli esterni vengono ripresi anche all’interno dell’abitacolo dove troviamo sedili sportivi ad alto contenimento e inserti in fibra di carbonio.

Solo 100 esemplari

Verranno prodotti solo 100 unità di questo straordinario SUV, ognuno venduto ad un prezzo di partenza di circa 110mila sterlina (circa 122mila euro secondo il cambio ufficiale). Pregevole la garanzia proposta che raggiunge un periodo di copertura di ben 7 anni.

Jaguar F-Pace by Lister Stealth: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +14