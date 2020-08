Land Rover Defender Camper by GehoCab

Il kit realizzato dalla GehoCab è in grado di trasformare l’off road britannico in un vero e proprio camper.

La nuova generazione della Land Rover Defender è certamente una delle auto più versatili e inclini ai viaggi avventurosi presenti sul mercato. Queste caratteristiche ora vengono ulteriormente esaltate dal nuovo kit realizzato dagli specialisti della GehoCab, in grado di trasformare l’off-road britannico in un vero e proprio camper inarrestabile. Il modulo prodotto dall’azienda tedesca è stato realizzato completamente in fibra di carbonio per offrire la massima resistenza e leggerezza. Viene collegato alla parte posteriore dell’abitacolo, creando in questo modo una zona living e aggiungendo un piano sopraelevato dove risulta posizionata la cuccetta per dormire.

Peso ridotto

Il modulo aggiuntivo dotato di monoscocca in carbonio porta un aggravio di peso di appena 110 kg, anche se bisogna sottolineare che con gli arredi e le dotazioni il peso aggiuntivo raggiunge quota 460 kg. Lo spazio disponibile è pari a 1,80 x 3,95 metri, con l’altezza della zona living pari a 1,95 metri, anche se si può personalizzare il modulo per ridurre l’altezza complessiva del veicolo al disotto dei 2,75 m.

Massima personalizzazione

Dedicato alla versione Defender 110, il modulo abitativo battezzato Fiete ospita una cuccetta matrimoniale, un bagno con doccia e un piano cottura completo di tutto il necessario. Completano la dotazione i serbatoi d’acqua interni con anti congelamento, in grado di offrire una capacità totale di 90 litri. Sotto la zona della sezione posteriore trova posto un ampio vano bagagli, una batteria al litio da 100 Ah per i servizi e un pannello solare da 100 WP per ricaricarla. Chi ha bisogno di ospitare altre persone può aggiungere un posto letto in più, inoltre le personalizzazioni prevedono la possibilità di adottare panche scorrevoli, differenti soluzioni per il bagno, un pannello solare più potente e una cucina a induzione anziché a gas.

Prezzo

Il kit CehoCab Fiete dedicato alla Defender 2020 sarà disponibile sul mercato dal 1° ottobre 2020 ad un prezzo di partenza di ben 104.500 euro, escluse IVA e installazione. Quest’ultima costa la bellezza di ben 12.000 euro. Si tratta di prezzi quasi proibitivi, ma siamo sicuri che non mancheranno gli acquirenti.

