Pirelli Cinturato: debutta la versione per le Fiat 500 storiche

L’ultima novità appartenente alla linea Pirelli Collezione regala alla storica 500 maggiore sicurezza e confort senza rinunciare allo stile dell’epoca.

Pirelli arricchisce l’offerta della linea di pneumatici “Pirelli Collezione” – dedicata alle auto storiche prodotte dal 1950 al 1980 – con il lancio del nuovo Cinturato CN54, sviluppato appositamente per le varie versioni della storica Fiat 500, prodotte a partire dal 1957.

Stile vintage e tecnologie moderne

L’auto simbolo della motorizzazione di massa, avvenuta durante anni del boom economico italiano, può ora contare su una nuova versione del Cinturato CN54 (misura 125 R 12), lanciato originariamente nell’ormai lontano 1972. Il nuovo pneumatico radiale, realizzato con le più moderne tecnologie, vanta il disegno del battistrada e il fianco del tutto simili a quelli delle coperture dell’epoca. Grazie all’uso di mescole moderne, questo tipo di pneumatici offrono un eccellente grip e un’ottima aderenza su fondi bagnati, offrendo di conseguenza la massima affidabilità e sicurezza, pur mantenendo uno stile vintage.

Fedeli al passato

Per sviluppare questa copertura, gli ingegneri del team Pirelli hanno utilizzato i medesimi parametri presi in esame dai designer della 500 storica per assecondare le regolazioni delle sospensioni e della meccanica originale dell’auto. Per Disegnarli, Pirelli si è inoltre affidato alle immagini ufficiali conservate gelosamente dalla Fondazione Pirelli.

La linea di pneumatici Pirelli Collezione è stata realizzata con lo scopo di con conservare e tutelare il patrimonio storico motoristico, offrendo pneumatici dotato di due differenti anime che si completano a vicenda: parliamo dell’aspetto e della dinamica di guida originali, abbinate a maggiore efficienza e sicurezza di quelle d’epoca.

