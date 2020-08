Audi RSQ8-R: 740 CV con la cura ABT

Solamente 125 esemplari per il SUV dei Quattro Anelli da 315 km/h realizzato per i 125 anni di ABT.

Un traguardo come i 125 anni di vita di un Brand che risponde al nome di ABT ed ha iniziato con il tuning per poi legarsi ad Audi anche dal punto di vista sportivo, va sicuramente festeggiato alla grande, e quale maniera migliore di una vettura ad alte prestazioni realizzata in serie limitata? Ma se state pensando ad una R8 siete fuori strada, perché si tratta della cattivissima RSQ8-R capace di andare a caccia di supercar sulle autostrade tedesche.

Cura aerodinamica al carbonio

Tra i particolari che spiccano su questo SUV capace di far paura ad una Lamborghini Urus, cugina nobile di Sant’Agata Bolognese, troviamo sicuramente i tanti dettagli in fibra di carbonio che arricchiscono il frontale, le fiancate e la zona posteriore, e fanno parte di un kit aerodinamico fondamentale quando si raggiungono velocità superiori ai 300 km/h. Completano il quadro estetico un assetto ad hoc, delle grandi ruote da 23 pollici, ed i 4 terminali di scarico specifici da 102 mm di diametro.

Interni di stampo racing

Il prezioso materiale è presente anche all’interno, precisamente sulla plancia, alla base dei sedili, sul tunnel centrale e persino sul volante. Non mancano pellami pregiati ed Alcantara per una mise decisamente sportiva a cui partecipano anche le scritte sugli schienali dei sedili anteriori, mentre sui poggiatesta c’è il logo ABT. Alla base del cambio invece troviamo il numero dell’esemplare in questione dei 125 prodotti.

Un cuore poderoso

Ovviamente, il pezzo forte è il motore, il V8 4.0 biturbo che, dopo le cure del tuner tedesco, e l’adozione di un intercooler specifico, arriva ad erogare una potenza di ben 740 CV e, soprattutto, una coppia di 920 Nm. Il tutto consente al SUV teutonico di raggiungere il traguardo velocistico di 315 km/h per dare del tu alle supercar più veloci.

