GP di Spagna: programma e orari prove libere, prove e gara

Domani andranno in scena le Libere 1 e 2 su Sky Sport F1 HD, mentre qualifiche e gara saranno trasmesse anche in differita su TV8

Sembra strano ma il mondiale di Formula 1 quest’anno va ancora più veloce, e anche se è iniziato in netto ritardo, ora viaggia su tempi da qualifica. Questo weekend andrà in scena il sesto gran premio della stagione, in Spagna, dove Verstappen cercherà di accorciare le distanze da Hamilton nella classifica piloti e di dare un altro dispiacere alla Mercedes.

Orari e programmazione in TV

Le ostilità in pista inizieranno nella giornata di venerdì 14 agosto dalle 11.00, quando avranno luogo le Libere 1 fino alle 12.30. Dalle 15.00 alle 16.30 invece le monoposto scenderanno sul tracciato spagnolo per le Libere 2. Entrambe le sessioni verranno trasmesse su Sky sul canale Sky Sport F1 HD. Nessuna differita su TV8 per gli appassionati che avevano interesse a vederle in chiaro.

I giochi iniziano a farsi seri sabato 15 agosto quando si svolgeranno le Libere 3 dalle 12.00 alle 13.00, anche in questo caso saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD dove, dalle 15.00, si potranno vedere anche le qualifiche, sempre in diretta. Quest’ultime saranno trasmesse in differita anche su TV8 alle 18.30.

Una volta stabilita la griglia di partenza, le monoposto scatteranno dalle loro postazioni alle 15.10 di domenica 16 agosto, e la gara andrà in onda sempre su Sky Sport F1 HD, ma si potrà vedere in differita anche su TV8 dalle 18.00.

Conferenza stampa in differita oggi alle 19.30

Intanto, per chi non resiste e vuole sapere tutto in vista del GP, oggi alle 17.45 ci sarà la pit walk live, sempre su Sky Sport F1 HD, mentre la conferenza stampa con i piloti sarà trasmessa in differita alle 19.30 su TV8 e chissà che non ci regalerà altri colpi di scena mediatici tra gli attriti interni nei team e le dispute regolamentari in atto.