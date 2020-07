Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este: appuntamento rimandato al 2021

Anche l’esclusivo concorso dedicato alle auto e alle moto più esclusive è stato rimandato al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Senza ombra di dubbio, il celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este è uno degli eventi più esclusivi dell’intero panorama automotive mondiale. Nel corso di questo meraviglioso appuntamento è possibile ammirare alcuni tra i modelli di auto e di moto più spettacolari e pregiati dell’intero globo, inoltre essendo un evento estremamente glamour non mancano ospiti d’eccezione, appartenenti al jet set internazionale.

Purtroppo la Pandemia globale provocata dalla diffusione del Coronavirus ha influito negativamente anche sulla realizzazione di questo evento, spingendo gli organizzatori a spostare la manifestazione al prossimo anno.

In un comunicato ufficiale, gli organizzatori del Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este hanno però precisato di essere già a lavoro per organizzare l’edizione 2021 che si svolgerà il prossimo mese di maggio. L’evento si svolgerà come da tradizione sulle suggestive sponde del lago di Como che faranno da contorno alle tantissime auto e moto d’epoca di elevato pregio. Tutti i punti salienti del programma verranno infatti realizzati come pianificato in origine.

Verrà inoltre comunicato con ampio preavviso la data entro cui sarà necessario registrarsi per partecipare al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2021.

