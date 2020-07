Lamborghini Sián Roadster: solo 19 esemplari, già venduti

La “scoperta” ibrida del Toro unisce il V12 aspirato ad un motore elettrico da 48 V per una potenza complessiva di 819 CV

Con la Lamborghini Sián Roadster l’ibrido si fa esclusivo, visto che saranno solamente 19 le supersportive open-top prodotte a Sant’Agata Bolognese. Come spesso accade in questi casi, tutti gli esemplari sono già stati venduti e diventeranno degli irresistibili oggetti da collezione.

Preannuncia i tori ibridi di domani

Preludio al processo di ibridizzazione delle supercar del Toro, la vettura in questione tiene fede al suo nome “Sián”, che in dialetto bolognese significa “lampo” o “fulmine”, e unisce al V12 aspirato, precisamente nel cambio, un motore elettrico da 48 V che fornisce 34 CV e sfrutta un supercondensatore per immagazzinare una quantità di energia dieci volte superiore rispetto a quella di una batteria agli ioni di litio. Ne deriva una potenza complessiva di 819 CV, che consentono alla scoperta italiana di toccare i 350 km/h accelerando da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi. Inoltre, la dinamica di marcia non risente delle pause nell’erogazione di una vettura dotata di motore termico convenzionale, come avviene di solito nel passaggio da un rapporto all’altro.

Una livrea che attinge dalle sensazioni della guida open air

Presentata nello straordinario Blu Uranus, che unisce il colore del cielo a quello dei campi, rappresentativi del senso di libertà infuso dalla guida all’aria aperta, la Sián Roadster vanta cerchi rifiniti in Oro Electrum, il colore scelto dalla Casa del Toro come simbolo dell’elettrificazione. L’abitacolo invece sfoggia un’intrigante combinazione tra il bianco, i dettagli in Blu Glauco e gli elementi in alluminio in Oro Electrum, presenta inoltre delle bocchette dal design rinnovato, realizzate mediante stampa 3D, che possono essere personalizzate con le iniziali del cliente.

“La Sián Roadster racchiude in sé tutta l’essenza di Lamborghini”, afferma Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. “È la sintesi perfetta tra design mozzafiato e prestazioni straordinarie, ma – cosa più importante – è il simbolo delle principali tecnologie del futuro. L’innovativa propulsione ibrida della Sián preannuncia quella che sarà la direzione verso cui andranno le supersportive Lamborghini. La versione Roadster open-top non fa che sancire il desiderio di conservare il nostro stile esclusivo, mentre avanziamo verso un domani in cui nuovi soluzioni saranno fondamentali”.

