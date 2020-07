FORUMAutoMotive: la sicurezza su strada è l’argomento della conferenza del 9 luglio

Alle 14:30 del 9 luglio, FORUMAutoMotive terrà un webinar riguardo la sicurezza in strada, la responsabilità e le tecnologie per fermare le morti stradali

Il 9 luglio alle 14:30 si terrà un webinar da parte di FORUMAutoMotive che avrà in studio Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di FORUMAutoMotive, Geronimo La Russa, presidente di Aci Milano, Michele Crisci, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo Cars Italia e Maurizio Iperti, Amministratore Delegato LoJack e VP LoJack Europa. L’argomento dell’incontro, che sarà visibile anche sulla pagina Facebook di FORUMAutoMotive, avrà come punto focale la sicurezza sulle strade in questo periodo di ripresa delle attività, dopo il periodo di lockdown. Oltre ai i protagonisti dallo studio, interverranno in diretta streaming anche: l’On. Gianluca Benamati, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Giordano Biserni, Presidente di ASAPS, Flavio Cobianchi, Sales Vice President Robert Bosch Italy, Franco Fenoglio, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania S.p.A, Toni Purcaro, Presidente di DEKRA Italia e Head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East e il Prefetto Roberto Sgalla, ex Direttore Centrale della Specialità della Polizia di Stato.

La conferenza del 9 luglio alle 14:30

Il graduale ritorno alla normalità dopo il periodo di stop alle attività è contraddistinto da un aumento sensibile delle stragi sulle strade. Nessun utente della strada è stato escluso dall’elenco di persone coinvolte nei vari incidenti che sono accaduti lungo tutto lo Stivale: automobilisti, motociclisti, pedoni e ciclisti. A questi vanno addizionati anche gli utenti dei monopattini, una categoria sempre più numerosa che conta già alcuni incidenti mortali in questo ultimo periodo. Ma quali sono le cause degli incidenti? Distrazione, velocità, abuso di sostanze pericolose, mancanza di regole chiare e la costante presenza in strada di mezzi molto datati, privi di supporti alla guida. Oltre a questi motivi elencati, potrebbero esserci anche delle altre supposizioni. Nel frattempo il nuovo Codice della strada latita. È stato forse dimenticato, oppure ci sarà modo di mettere mano e riparare a tutte le lacune? Queste sono le tematiche che verranno prese in considerazione nel webinar di FORUMAutoMotive.