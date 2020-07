Ecco una gallery completa che include tutti i caschi dei venti piloti iscritti al Mondiale di Formula 1 2020.

Nella Formula 1, i caschi non sono soltanto un fondamentale dispositivo di sicurezza passiva sviluppato appositamente per proteggere la salute dei piloti in gara, ma rappresentano anche un segno distintivo per questi ultimi. I caschi sono anche un importante veicolo di marketing e pubblicità per i costruttori che partecipano il Campionato del mondo di F1, perché fungono da spazio espositivo per gli sponsor, anche se ricordiamo che a partire dal 2007 la FIA ha bandito per sempre l’utilizzo di loghi e sigle che identificano i produttori di tabacco.

I nuovi caschi dedicati al 71° campionato del Mondo di F1 dovevano fare la loro apparizione ufficiale in occasione della prima tappa del campionato fissato lo scorso 15 marzo a Melbourne, in Australia. Purtroppo il diffondersi della Pandemia globale da Coronavirus ha fatto annullare l’appuntamento australiano e anche altri GP, come quello del Bahrain, del Vietnam e della Cina. Nonostante questo stop forzato, i caschi in questione erano già stati presentati, ma adesso – in occasione del Gp d’Austria – potremmo finalmente “vederli in azione”.

Per stemperare l’attesa, vi proponiamo una gallery completa che include tutti i caschi dei venti piloti iscritti al Mondiale di Formula 1 2020 e nello stesso tempo auguriamo a tutti i piloti un enorme in bocca al lupo.

Formula 1 2020, tutti i caschi dei piloti Vedi tutte le immagini +46