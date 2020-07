Sanificazione auto: come operare nella massima sicurezza con Colibrì UVC

L’uso di apparecchi sofisticati come Colibrì UVC diventa fondamentale per garantire una perfetta igienizzazione del proprio veicolo.

Mantenere la propria auto pulita è un’azione di fondamentale importanza, in particolare in questo periodo in cui risulta necessario contrastare nella maniera più efficace la diffusione del Coronavirus. Per ottenere un risultato eccellente e privo di sbavature è necessario però optare per un lavoro professionale frutto dell’uso di apparecchi specialistici, cosa che può garantire la massima tranquillità e sicurezza.

Tra questi spicca Colibrì UVC, un dispositivo che permette la sanificazione dell’abitacolo di un’autovettura sfruttando l’uso di radiazione di raggi ultravioletti germicidi. Questo speciale trattamento risulta fondamentale per abbattere completamente la proliferazione di microorganismi dannosi per la salute. In questo modo è possibile decontaminare superfici infestate da muffa, batteri, virus (tubercolosi, legionella, raffreddore, morbillo, rosolia, Sars e Vaiolo).

Velocità e attenzione

L’operazione è decisamente molto rapida, considerando che le tempistiche di trattamento minime durano appena 10 minuti per l’igienizzazione dell’abitacolo anteriore e posteriore. Inoltre non si corre nessun rischio di usura o deterioramento delle parti e dei materiali trattati, in particolare dei componenti più delicati che caratterizzano gli interni del proprio veicolo.

Perfetto per gli operatori dell’automotive

Il sistema Colibrì-UVC si dimostra indispensabile per gli operatori del settore:

Concessionarie

Officine

Agenzie di noleggio auto

Società di car sharing

Autolavaggi

Sicurezza al primo posto

Ovviamente anche all’operatore viene garantita la massima sicurezza, perché viene evitato qualsiasi tipo di contatto con l’abitacolo prima del trattamento. Ricordiamo inoltre che le lampade utilizzate nel trattamento emettono alla lunghezza d’onda di 253,7 nm, sono testate e certificate ISO 9001, ISO 14001, UL, CE e sono MADE IN U.S.A.

I vantaggi

Rispetto alle altre metodologie di igienizzazione presenti sul mercato, Colibri UVC garantisce i seguenti vantaggi:

Tempistiche di trattamento minime: circa 10 minuti per l’igienizzazione dell’abitacolo anteriore e posteriore.

Sistema NO TOUCH: nessun contatto con l’abitacolo pre-trattamento da parte dell’operatore.

Nessun rischio di usura o deterioramento delle parti e dei materiali trattati.

Nessuna tossicità.

Sistema Economico: ottimo rapporto costo/beneficio, notevole durata dell’apparecchio, costi di gestione minimi e risparmio di manodopera.