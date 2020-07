BMW i8: 18 esemplari dalle tinte uniche chiudono la produzione

La sportiva ibrida della Casa dell’Elica saluta il mercato dopo 20.500 esemplari venduti nel mondo

Ibrida ma sportiva con linee avveniristiche e porte che si aprono ad ala verso l’alto: la BMW i8 aveva tutto quello che si poteva desiderare su una sportiva moderna. Adesso la sua carriera si chiude, almeno per il momento, visto che è terminata la produzione con 18 esemplari in serie limitata caratterizzati da tinte uniche.

L’ultimo esemplare è Blu Portimao

L’ultima delle sportive Bavaresi è uscita dalla catena di montaggio con la livrea Blu Portimao, nello specifico è una versione roadster della i8, come quella apparsa in uno dei film dedicati alla saga di Mission Impossible con Tom Cruise alla guida. Si tratta della 18esima di una piccola serie di vetture con colorazioni uniche che hanno dato non pochi grattacapi al reparto verniciatura chiamato a fare gli straordinari lavorando a mano per applicare i colori in questione.

20.500 esemplari in 6 anni e un futuro da collezione

I numeri ci dicono che la i8 con i suoi 20.500 esemplari diffusi nel mondo in 6 anni avrà un futuro radioso tra i collezionisti, in particolare la roadster è arrivata dopo e per questo ancora più rara. Il fatto è che non è ancora sicuro se verrà sostituita perché oggi realizzare una sportiva con telaio dedicato ed un utilizzo importante della fibra di carbonio porta ad investimenti importanti che le case tendono ad evitare a meno di non operare in sinergia con altri costruttori o di utilizzare una piattaforma condivisa.

“Concludere la produzione della BMW i8 con questo finale speciale è un qualcosa che ci rende tutti molto orgogliosi”, ha spiegato Hans-Peter Kemser, direttore dello stabilimento produttivo di Lipsia. L’aspetto interessante è che la maggior parte dei fortunati clienti delle 18 vetture che hanno dato fine alla carriera della i8 sono componenti del BMW i8 Club International, e alcuni di loro hanno assistito al momento dell’uscita dalla catena di montaggio.

