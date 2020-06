Porsche Cayman GTS e GT4 4.0: avranno anche il cambio automatico

Nel 2021 sarà disponibile avere anche la trasmissione automatica a 7 rapporti che debutterà prima negli USA

I puristi la amano, i sognatori l’agognano, è la Porsche Cayman con il motore 6 cilindri aspirato da 4 litri, quella con il cambio manuale, che garantisce una guida senza filtri con una colonna sonora da sballo. Proposta dopo le richieste dei clienti che non apprezzavano il 4 cilindri sovralimentato sulla GTS, e nella variante più specialistica, la GT4, questa motorizzazione si potrà abbinare al cambio automatico a partire dal 2021.

Il PDK per chi non vuole usare il piede sinistro

La scelta non è banale, il PDK è un ottimo cambio, sale di marcia in un amen e nel traffico ti risolve la giornata togliendoti lo stress delle code. Certo, con i manuali sempre più rari su questa tipologia di auto ad alte prestazioni propendere per questa trasmissione può apparire irrazionale, ma evidentemente c’è una fetta di clientela che lo richiede, perciò è giusto che Porsche lo inserisca nel listino. Sarà proposto inizialmente nel mercato statunitense, come era prevedibile, poi si potrà avere anche da noi. Il prezzo? L’equivalente di 3.300 euro per la GTS e di 2.800 euro per la GT4 negli USA.

Le dotazioni per le varianti USA

Nel mercato americano le Cayman in questione avranno una dotazione che annovera accessori come il Dynamic Light Sistem, climatizzatore automatico, ed il sistema d’infotaiment con Apple CarPlay. Per il momento non è dato sapere se questa dotazione sarà riproposta in maniera speculare nel Vecchio Continente. Quello che è certo è che il cambio automatico si potrà avere anche in Europa, ma è probabile che lo sceglieranno in pochi…

Porsche 718 Cayman e 718 Boxster GTS 4.0 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +14