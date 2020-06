Fiat Panda: l’iconica citycar compie 40 anni

La mitica Panda è riuscita a conquistare una serie di incredibili record garzie ad un successo ininterrotto lungo ben 40 anni.

Nata nell’ormai lontano 1980, la mitica Fiat Panda compie 40 anni di onorata carriera e, per celebrare degnamente questo anniversario, il Gruppo FCA ha deciso di realizzare una serie di video virali. Disegnata dal geniale Giorgetto Giugiaro, la celebre citycar torinese è stata realizzata nel corso degli anni in 3 differenti generazioni.

Prima generazione

La rivoluzionaria citycar torinese fu declinata in un primo momento nelle versioni Panda 30 e Panda 45, equipaggiate con i motori dei modelli 126 e 127. Nel 1983 debuttò la celebre ed inarrestabile versione con sistema di trazione 4×4: una tecnologia tanto semplice quanto efficiente. Nel 1986 debutta la nuova famiglia di motorizzazioni Fire, dotata di 4 cilindri, raffreddamento a liquido e distribuzione con albero a camme in testa. Sempre nello stesso anno, la Panda diventa la prima vettura del segmento A proposta con motore Diesel.

Seconda generazione

Nel 2003 debutta sul mercato la seconda generazione, una vettura ancora più trasversale e versatile in grado di accontentare le più svariate esigenze d’uso quotidiano. Tra le novità portate in dote da questa seconda serie troviamo il piccolo diesel a iniezione diretta MultiJet e la versione sportiva Panda 100 HP, con motore 1.4 16 valvole da 100 cavalli. L’offerta viene completata con due versioni ecosostenibili bi-fuel, rispettivamente a metano e GPL.

Terza generazione

Svelata sotto i riflettori del Salone di Francoforte 2011, la terza serie della Panda continua la sua costante evoluzione che la rende ancora più efficiente ed amica della natura. La vettura viene infatti equipaggiata con il tecnologico e compatto propulsore due cilindri 0,9 litri TwinAir Turbo Natural Power, alimentato a metano ed in grado di sviluppare ben 80 CV. Recentemente, la nuova Panda può contare sulla nuova famiglia di motori benzina FireFly, in particolare sull’efficiente tre cilindri FireFly da 70 cavalli, coadiuvato dal sistema mild hybrid con motore elettrico BSG (Belt Driven Starter Generator). Questa soluzione permette di ottimizzare consumi ed emissioni inquinanti e nello stesso tempo di migliore le prestazioni offerte.

Un successo senza precedenti

Panda, con la sua carica innovativa, ha saputo conquistare anno dopo anno sempre più estimatori, raccogliendo in questo modo una serie di incredibili record. La Panda può infatti vantare di essere stata l’auto più venduta in assoluto in Italia da 8 anni consecutivi, con oltre 375mila unità vendute ogni anno. La piccola Fiat è stata inoltre la prima citycar 4×4 e la prima city car a vincere l’ambito titolo di “Auto dell’anno”. Come accennato in precedenza, la Panda ha anche un animo “green”, infatti è stata la prima auto da città con alimentazione a metano prodotta su larga scala e la prima auto ibrida di FCA con il lancio della versione mild-hybrid.

Celebrata con 3 video tematici

Fiat ha deciso di celebrare i 40 anni di questa mitica vettura con tre video tematici dedicati a: Powertrain, Stile e Smart Solution. In ogni video Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat & Abarth Brands, insieme ai responsabili delle differenti aree racconterà i segreti di ciascuna area.

