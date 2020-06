Opel Zafira Life, debutta la versione camper 4 posti

La monovolume della Casa del Fulmine diventa un pratico e versatile camper 4 posti grazie alla trasformazione realizzata dagli specialisti della Crosscamp.

Con l’estate alle porte è arrivato il momento giusto per pensare alle agognate ferie estive, anche se le vacanze 2020 saranno senza ombra di dubbio segnate dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus che sta imperversando in tutto il mondo. Proprio a causa della pandemia, molti italiani stanno ripensando il modo di vivere le proprie vacanze e i relativi spostamenti da fare durante il periodo di ferie. Una delle opzioni che sta prendendo sempre più piede è quella dei viaggi in camper e roulotte, soluzione che permette di minimizzare al massimo i disagi provocati dalla diffusione del Coronavirus (distanziamento sociale, uso della mascherina, etc.). A tal proposito, la Casa del Fulmine propone una soluzione decisamente interessante per quanto riguarda l’offerta dei camper compatti, rappresentata da una speciale Opel Zafira Life, allestita in versione camper dagli specialisti di Crosscamp.

Camper compatto e versatile

La Zafira Life è stata quindi trasformata in un camper compatto dotato di quattro posti letto che permetterà alla clientela di passare un’estate senza la preoccupazione di spostarsi utilizzando mezzi pubblici e soprattutto senza preoccuparsi di prenotare case o hotel. Proposta a partire da 42mila euro, la Zafira Life messa a punto da Crosscamp (brand del gruppo Erwin Hymer) si presenta come camper dotato di tetto a soffietto che misura 4,95 metri di lunghezza, 1,99 metri di altezza e può contare sulla già citata presenza di quattro posti letto. Il camper risulta inoltre equipaggiato di una piccola cucina completa di fuochi e lavandino e di una pratica dispensa. Ogni dettaglio è stato realizzato con cura ed attenzione per venire incontro alle esigenze di chi ama una vacanza in contatto con la natura. Questa versione può essere abbinata a tutte le motorizzazioni euro 6 disponibili nella gamma di Zafira Life.

Tanti optional

Questo speciale camper basato sulla Zafira Life può vantare anche numerose personalizzazioni, grazie alla disponibilità di una lunga lista di optional a richiesta. Tra questi ultimi segnaliamo:

Luci adattive a seconda delle condizioni di visibilità

Sistema di rilevamento della stanchezza del conducente

Assistenza al mantenimento di corsia

Riconoscimento dei cartelli stradali

Cruise control semi adattivo

Sistema anti collisione con frenata automatica di emergenza

Risulta inoltre disponibile uno speciale pacchetto “off road” che prevede un assetto rialzato di 25 centimetri, nuove protezioni sottoscocca e ruota di scorta “standard”. Questa dotazione abbinata al sistema Opel IntelliGrip garantiscono un’ottima motricità e la massima sicurezza su qualsiasi tipo di tracciato.

