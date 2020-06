Nokian Tyres svela i segreti dei suoi pneumatici estivi premium

I pneumatici estivi firmati Nokia Tyres garantiscono la massima sicurezza sia nelle curve strette che su fondi bagnati.

Nokian Tyres, produttore scandivano specializzato in pneumatici, ha svelato segreti e caratteristiche della sua gamma di pneumatici estivi sviluppati appositamente per il mercato europeo. La nuova generazione di pneumatici estivi può contare sulla tecnologia “Dual Zone Safety”, studiata per adattarsi al meglio alle varie condizioni climatiche di questa stagione. In questo modo gli pneumatici Nokian Tyres riescono ad offrire al guidatore un elevato comfort di guida, oltre che a vantare una lunga durata d’utilizzo e soprattutto la massima sicurezza durante tutti i viaggi estivi.

Quando si guida durante la bella stagione, non bisogna dimenticare che anche durante una giornata di sole si può incorrere in un improvviso, quanto violento temporale. Per questo motivo gli pneumatici del Costruttore scandinavo sono stati appositamente studiati per garantire un’ottima tenuta di strada anche durante la pioggia e su fondi bagnati.

“Qualsiasi pneumatico può rotolare senza problemi quando le condizioni meteorologiche sono perfette. Tuttavia, in condizioni inaspettate e difficili, come una pioggia improvvisa, gli pneumatici devono fornire prestazioni estremamente stabili – queste le parole di Martin Dražík, esperto di pneumatici e Product Manager per l’Europa centrale di Nokian Tyres che ha inoltre aggiunto – È molto importante che lo pneumatico non colga di sorpresa il conducente durante alcune manovre, come quando si schiva qualcosa o si frena o sulle superfici bagnate. È necessario che sia affidabile e costante, ossia che le gomme mantengano la loro aderenza e le caratteristiche di maneggevolezza dalla primavera alla fine dell’autunno.”

