Mahindra safe restart: il ritorno alla guida riparte dal service

Safe restart è attiva dal 15 giugno fino al 31 Luglio 2020 con l’obiettivo di offrire un’ampia partecipazione e la migliore pianificazione degli appuntamenti.

Dopo il lungo e difficile periodo di lockdown che ci ha messo tutti a dura prova, il settore automotive prova a ripartire con la speranza di aver lasciato il peggio alle spalle. Tra le varie iniziative studiate per la ripartenza, troviamo il nuovo programma denominato “safe restart” offerto dalla divisione italiana di Mahindra.

Mahindra safe restart consente ai clienti del colosso indiano di tornare a guidare senza pensieri e ripartire in tutta sicurezza. Valido dal 15 giugno fino al 31 luglio 2020, safe restart offre la sanificazione dell’abitacolo e il check-up gratuito con i controlli principali presso tutti i centri di assistenza Mhaindra. In questo modo, la clientela potrà usufruire di un’analisi diagnostica gratuita per verificare il buono stato del veicolo dopo questo lungo stop forzato, in modo da rendere efficiente la vettura in caso si riscontrassero qualsiasi tipo di problema.

SAFE RESTART prevede le seguenti operazioni gratuite:

“Free Check Up” con controllo tecnico dell’auto

Sanificazione “light” dell’abitacolo

“Kit Sanify” in omaggio

In questa occasione la clientela avrà inoltre la possibilità di acquistare usufruendo di condizioni particolari i seguenti pacchetti service:

“Sanificazione Plus”, sanificazione completa – inclusa la sostituzione dei filtri abitacolo – tramite prodotti specifici GEN- ART T111, e omaggio

Pacchetti manutenzione

Estensione garanzia

Accessori a prezzi scontati

Possibilità di finanziamenti personalizzati

Ricordiamo che le officine che fanno parte della rete ufficiale utilizzeranno esclusivamente prodotti GenArt per la sanificazione e lubrificanti Valvoline certificati da Mahindra.

Mahindra XUV500 restyling 2019 Vedi tutte le immagini +94