Audi RS4 Avant by ABT: 530 CV pronti allo scatto

L’upgrade della wagon di Ingolstad innalza la cavalleria fino ad una potenza di 530 CV e un video ne mostra le potenzialità

L’Audi RS4 Avant è stata recentemente rivista e sprigiona, di serie, 450 CV, ma adesso è passata sotto le mani di ABT per essere ulteriormente rinvigorita nella potenza e nella coppia massima e diventare ancora più performante. Un video da 4 minuti e 30 secondi di Auditography consente di vederla all’opera e di apprezzarne il sound.

Modifiche mirate per avere più cavalli

Con un kit specifico di raffreddamento ad acqua la RS4 di ABT ha raggiunto i 530 CV ed i 680 Nm di coppia massima, per un incremento, rispettivamente, di 80 CV e 80 Nm, di potenza e coppia. Il motore della wagon tedesco si fa sentire tramite quattro scarichi da 102 mm in fibra di carbonio per avvertire gli altri automobilisti delle potenzialità di questa belva familiare.

Estetica muscolosa

Ovviamente, un cuore così generoso richiede un bel vestito, magari dark, come quello della vettura immortalata forte di un body kit specifico per migliorare l’aerodinamica e mostrare i muscoli attraverso spoiler, minigonne e passaruota maggiorati. In questo quadro non mancano cerchi che regalano ulteriore carattere da 20 o da 21 pollici griffati BT Sport Wheels e delle sospensioni rinnovate per gestire al meglio la vettura in curva. Per i più esigenti ci sono anche le barre antirollio sportive, ma si pagano a parte.

