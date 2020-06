Volkswagen Golf 8: risolto il problema al software per l’SOS

Risolte le problematiche al sistema di chiamata d’emergenza, saranno richiamati gli esemplari venduti in Germania.

Consegne rimandate e una problematica da risolvere per la Golf 8, una vettura tanto attesa quanto innovativa. Adesso però, le criticità al software della compatta di Wolfsburg sono state eliminate e la vettura torna in commercio. Rivista nel design ma fedele ai canoni stilistici del modello, la nuova Golf è l’ultimo capitolo della storia di un’auto tanto conosciuta e apprezzata al punto da essere da sempre un riferimento nella sua categoria.

Con l’ottava generazione è stata rivista sopratutto nell’abitacolo dove la tecnologia porta ad un livello superiore l’interazione tra auto e conducente. Ampia la gamma delle motorizzazioni che vanno dalle varianti elettrificate fino alla mitica GTI passando per la versione a metano.

Il problema riguardava la chiamata d’emergenza

I tecnici sono intervenuti sulla chiamata d’emergenza, un dispositivo che si attiva automaticamente in caso di incidente grave, e che è diventato obbligatorio per le auto costruite nel Vecchio Continente dal 31 marzo 2018. Ora che il problema è stato risolto ci sarà una campagna di richiamo per i 15.000 esemplari che sono in circolazione sul territorio tedesco.

Altri modelli sono interessati da questa modifica

Con le economie di scala e la presenza su vetture diverse di brand differenti della medesima piattaforma, possono verificarsi inconvenienti simili anche su più modelli. Infatti, anche la Skoda Octavia dal 18 maggio ha visto la sospensione delle consegne, ma è chiaro che adesso la strada è in discesa per cui arriverà a breve l’annuncio della risoluzione del problema anche sul modello della Casa ceca. Inoltre, considerando che l’Audi A3 di nuova generazione e la Seat Leon atto secondo, come l’Octavia e la Golf, sono state realizzate sul pianale MQB, non saremmo sorpresi se l’aggiornamento al software in questione venisse esteso anche a loro.

