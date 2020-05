Volkswagen ABT e-Transporter 6.1: tuning per il van elettrico

Disponibile da giugno, il Transporter elettrico griffato ABT ha una potenza di 83 kW e una coppia di 200 Nm, ma anche un pacchetto aerodinamico

ABT è partner ufficiale del Gruppo Volkswagen in Formula E, non a caso il team Audi porta anche il suo nome, per cui non stupisce che un tuner di queste proporzioni possa preparare una vettura della Casa di Wolfsburg, quello che colpisce è un progetto nel quale il veicolo elaborato sia un mezzo come il Transporter e per di più con alimentazione elettrica.

Un furgone con carattere ma ad impatto zero

Per renderlo più accattivante ABT ha realizzato anche un kit aerodinamico con splitter anteriore, minigonne, spoiler posteriore, e cerchi da 20 pollici. Dal punto di vista tecnico l’e-Transporter 6.1 eroga una potenza massima di 83 kW e una coppia massima di 200 Nm; inoltre, potrà essere scelto con 2 opzioni di velocità massima: 90 km/h o 120 km/h. Con una batteria di 37,3 kWh ha un consumo di elettricità compreso tra 27,0 e 35,8 kWh/100 km. Questa componente ha un peso di 333 kg e si ricarica completamente da una wallbox da 7,2 kW in circa 5,5 ore, mentre può essere caricata all’80% sfruttando una stazione di ricarica rapida da 50 kW in circa 45 minuti.

Da 44.990 euro o in leasing su 7 mercati

Disponibile da giugno, solo con il passo lungo, per l’acquisto o il noleggio presso i rivenditori di veicoli commerciali Volkswagen selezionati in Germania, Francia, Svezia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Italia, ha prezzi di listino che partono da 44.990 euro per il furgone, da 49.623 euro per il kombi e da 56.475 euro per il caravelle Comfortline. Volendo, si potrà scegliere la formula del leasing a partire da 459 euro al mese per il furgone. Quest’ultimo vanta una capacità di carico completa di 6,7 m3, mentre il caravelle arriva a trasportare fino a nove persone. Il carico utile massimo è di 977 kg come veicolo commerciale e fino a 1.096 kg come veicolo passeggeri.

Volkswagen ABT e-Transporter 6.1 Vedi tutte le immagini +10