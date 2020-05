Pininfarina celebra 90 anni di storia e incredibili successi

Per festeggiare questo importante traguardo Pininfarina ha deciso di organizzare una serie di iniziative trasmesse in rete.

L’automobile e Pininfarina sono due cose indissolubili, perché probabilmente l’una non potrebbe esistere senza l’altra. Il mitico marchio automotive compie quest’anno 90 anni di storia e di successi inimitabili che hanno scritto anno dopo anno l’epopea del settore automotive mondiale. Per festeggiare questo importante traguardo – arrivato ai tempi dell’emergenza Coronavirus – Pininfarina ha deciso di organizzare una serie di iniziative trasmesse on-line.

I capolavori del passato

Il primo evento si è svolto presso la Triennale di Milano dove è stata inaugurazione la mostra “The State of the Art of Architecture Milano”, grazie alla quale è possibile ammirare “virtualmente” i numerosi capolavori si quattro ruote della celebre casa di design. Le altre iniziative si svolgeranno sui profili social ufficiali di Pininfarina (Facebook, Instagram, etc.), tra cui spicca il webinar con il Presidente, Paolo Pininfarina e l’amministratore delegato Silvio Pietro Angori.

Le auto protagoniste di questi festeggiamenti saranno tantissime e tutte incredibili: non mancheranno infatti pezzi storici del calibro Cisitalia 202 (esposta permanentemente al MoMA di New York), le tantissime Ferrari (tra cui la Modulo), le numerose concept e le ultime creazioni tra cui l’hypercar elettrica Battista.

Un futuro dal sapore tecnologico

Pininfarina non è una realtà che vive di successi del passato, ma si presenta come un’azienda moderna e ambiziosa che guarda al futuro con una lunga serie di interessanti progetti pronti ad essere realizzati. Grazie anche alle possibilità finanziarie offerte dal Gruppo Mahindra & Mahindra – di cui Pininfarina fa parte – il marchio fondato nel 1930 da Battista Farina sta mettendo le basi per una mobilità del futuro sempre più efficiente e sofisticata. Si parte da piattaforme modulari dedicate a auto elettriche inedite destinate a differenti brand e si arriva all’intelligenza artificiale basata sulla nuova connessione veloce mobile 5G che sarà alla base degli infotainment del futuro.

Sempre a proposito di mobilità elettrica, Pinifarina sta mettendo a punto una nuova wallbox realizzata in collaborazione di Green Motion, in grado di offrire nuovi standard per la ricarica di auto a zero emissioni, il tutto esaltato da un design unico ed esclusivo.