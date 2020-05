Ferrari: un cortometraggio in programma nel giorno del GP di Monaco

“Le grand rendez-vous” sarà girato da Claude Lelouch con Leclerc e la SF90 Stradale protagonisti

Ci sono modi e modi per tornare alla normalità, per gettarsi alle spalle un periodo incerto che ancora spaventa; uno, senza dubbio originale, è quello di onorare il gran premio di Monaco, saltato a causa del corona virus, girando nello stesso giorno in cui era in programma la gara un cortometraggio a dir poco avvincente. É quanto ha programmato la Ferrari insieme a Claude Lelouch.

Leclerc e la SF90 Stradale saranno i protagonisti

Ispirato a “C’était un rendez-vous” del 1976, “Le grand rendez-vous”, questo il nome del cortometraggio, avrà come protagonista Charles Leclerc, che sarà al volante di una vettura d’eccezione mentre affronterà a gran velocità le strade del Principato: la SF90 Stradale. Con i suoi 1000cv di potenza massima, ed un rapporto peso/potenza di 1.57 kg/cv e 390 kg di carico aerodinamico a 250 km/h, questa sportiva ibrida offrirà uno spettacolo sensazionale mettendo in evidenza il travaso tecnologico apportato alle Ferrari stradali dalle vetture del Cavallino Rampante impegnate in pista nei vari campionati.

Un messaggio per guardare al futuro con ottimismo

E’ una maniera originale della Ferrari per essere vicina ai suoi estimatori, siano essi tifosi o clienti, e per manifestare l’esigenza di tornare a guardare con positività al futuro, in vista della ripresa della stagione di F1 che dovrebbe iniziare nel mese di luglio. Dopo aver partecipato attivamente alla lotta contro il Covid-19 attraverso contributi concreti, dalle raccolte fondi alla distribuzione di attrezzature sanitarie negli ospedali, passando anche dalla produzione di valvole per respiratori nello stabilimento di Maranello, fino al recente esempio di transfer tecnologico rappresentato dal ventilatore polmonare, FI5, che è stato offerto in open source a livello globale, la Casa di Maranello diffonde al mondo un messaggio di positività e speranza con la passione che solo una vettura di questo Brand leggendario sa regalare, e attraverso le gesta di un pilota destinato a scrivere pagine importanti nella Formula 1 moderna.