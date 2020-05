Volvo: tutti i modelli avranno la velocità massima autolimitata a 180 km/h

Tutti i nuovi modelli Volvo saranno autolimitati a 180 km/h mentre la nuova funzione Care Key permetterà di aumentare ulteriormente le restrizioni alla velocità.

Volvo ha costruito nel corso degli anni una solida reputazione sull’elevata sicurezza offerta dai suoi modelli. Il costruttore svedese ha infatti concentrato molti dei suoi sforzi nello sviluppo di sofisticati sistemi di sicurezza attiva e passiva, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti stradali o minimizzare le conseguenze di una eventuale collisione.

Considerando che gli incidenti stradali sono spesso causati dall’alta velocità, la Casa di Goteborg ha deciso di correre ai ripari annunciando che a partire da fine maggio 2020 tutti i suoi modelli vanteranno una velocità massima limitata elettronicamente a 180 km/h. Ricordiamo che, fino ad oggi, i modelli più potenti del marchio potevano raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Come accennato in precedenza, Volvo è convinta che limitare la velocità massima delle automobili sia uno strumento pratico e molto efficace per limitare sensibilmente i rischi di un eventuale incidente stradale e allo stesso tempo non influirebbe negativamente sul piacere di guida offerto. Quando si guida una vettura ad alte velocità, i tempi di risposta del guidatore possono essere non sufficientemente veloci per evitare un impatto, inoltre secondo la Volvo i sistemi di assistenza alla guida e in genere quelli dedicati alla sicurezza diventano meno efficaci se si guida ad una velocità elevata.

La limitazione elettronica della velocità massima viene abbinata alla nuova funzione Care Key che permette al proprietario della vettura di impostare ulteriori restrizioni alla velocità. Ad esempio, se un genitore decide di affidare la vettura al proprio figlio o ad un guidatore poco esperto, con Care Key sarà possibile limitare la velocità massima anche a un valore inferiore ai 180 km/h. Questa nuova funzionalità può essere attivata utilizzando la card dedicata all’apertura delle portiere.

