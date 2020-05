Fase 2, Kia lancia il progetto #RiparteConTe

Tra i numerosi vantaggi offerti alla clientela spicca la possibilità di scegliere oggi un modello della gamma Kia e pagare la prima rata nel 2021.

Per festeggiare la riapertura delle concessionarie dopo la fine del lockdown imposto per arginare l’emergenza Coronavirus, la divisione italiana di Kia ha deciso di lanciare il nuovo progetto battezzato #RiparteConTe. Il nuovo piano lanciato da Kia Motors Italia comprende un insieme di attività che hanno come obiettivo quello di rilanciare il marchio coreano dopo il blocco imposto dal lockdown.

Ogni progetto che si rispetti non può fare a meno di un programma di comunicazione, per questo motivo oltre all’hashtag #KiariparteConTe che non ha bisogna di spiegazioni, il costruttore di Seul ha anche realizzato un video emozionale diffuso su tutti i canali social del brand con lo scopo di raccontare la volontà di Kia di soddisfare tutti i ritrovati bisogni di mobilità della comunità.

Offerta finanziaria

Per quanto riguarda le promozioni, Kia permette alla clientela di scegliere oggi un modello qualsiasi della gamma e pagare la prima rata a gennaio 2021. In alternativa risulta possibile aderire al piano Scelta Kia a condizioni molto vantaggiose con tasso zero e TAEG 1,77%.

Kia Promise e operazione Piccoli Gesti

Il costruttore di Seul ha studiato anche nuove soluzioni per il lato post vendita: i clienti Kia hanno la possibilità in questo periodo di emergenza sanitaria di approfittare del progetto globale Kia Promise che prevede un’estensione straordinaria delle garanzie in scadenza fino alla fine di giugno. A questa si aggiunge l’operazione Piccoli Gesti per supportare tutti i clienti nei delicati processi di igienizzazione delle vetture.

#ItaliaKiama

Tra le varie iniziative troviamo quella benefica dedicata alle consegne a domicilio della spesa per gli over 65. Battezzata #ItaliaKiama, la consegna a domicilio della spesa per le persone anziane è stata attivata all’inizio del lockdown a Milano e hinterland, mentre adesso verrà estesa anche ad altre città italiane. Per supportare questa operazione Kia ha messo a disposizione dei volontari del CSV (Centro servizi per il volontariato) una flotta di vetture che d’ora in poi verrà utilizzata anche per supportare tutte le attività di solidarietà attivate da CSV in varie zone d’Italia.

Kia e-Niro: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +70