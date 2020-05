BMW Serie 5 2020: il teaser del restyling

Nuovi gruppi ottici, motori elettrificati, e sempre la M5 al vertice della gamma per soddisfare anche i più sportivi

La BMW Serie 5 si aggiorna e lo fa attraverso un restyling, come si evince dal teaser che è stato diffuso dalla Casa dell’Elica. L’immagine mostra il frontale dell’auto dove spiccano i nuovi gruppi ottici a LED con le firme luminose riprese dagli ultimi modelli del Brand. Infatti, sia sulla Serie 3 che sulla Serie 8 troviamo una soluzione analoga. Dovrebbero esserci delle modifiche anche per quanto riguarda i paraurti, non visibili nell’unica foto diffusa, ma soprattutto si allarga il Doppio Rene, anche qui, seguendo una linea stilistica inaugurata sulla X7 e ripresa anche sulla nuova Serie 1, seppur con un disegno leggermente diverso.

Avrà una gamma completamente elettrificata

Con ulteriori evoluzioni per quanto riguarda ADAS e sistema multimediale, la Serie 5 sarà aggiornata per essere al passo con i tempi, e per avere sempre una certa competitività sul mercato. Inoltre, ogni motorizzazione avrà una variante elettrificata sfruttando il sistema mild hybrid a 48 Volt attualmente appannaggio della sola 520d. Non mancherà la sportiva di famiglia, la M5, che nell’ultima edizione ha guadagnato anche la trazione integrale, ma consente sempre di andare di traverso con la modalità che sfrutta esclusivamente la trazione posteriore. Ancora non si conoscono i tempi necessari per il suo arrivo sul mercato, ma considerando la diffusione della prima foto, i giorni del debutto non sono poi così lontani.

Quasi un’ammiraglia

Con le sue dimensioni che non sono troppo lontane da quelle di una Serie 7, la Serie 5 è quasi un’ammiraglia, ma la sua agilità, più simile a quella di una Serie 3, le conferisce quel fascino unico nella guida portando livelli di dinamica elevati anche in un segmento dove il comfort di marcia la fa da padrone.

