GT Radial WinterPro2Sport: nuovi pneumatici invernali ultra high performance

L’azienda Giti Tire ha presentato in maniera ufficiale ufficialmente il nuovo pneumatico invernale GT Radial WinterPro2Sport, appositamente sviluppato per le vetture ad alte prestazioni e i SUV premium.

Le specifiche tecniche

Questa inedita copertura che riporta sul fianco il simbolo della Montagna a Tre Punte con Fiocco di Neve (3PMSF), vanta le seguenti caratteristiche:

Cerchi da 17-19 pollici

Sezioni da 215-235

Serie da 40-65

La struttura dello pneumatico

Lo pneumatico GT Radial WinterPro2Sport vanta un profilo direzionale con bordi e lamelle che risultano appositamente sviluppati per ottimizzare l’aderenza in presenza di pioggia o neve, mentre i blocchi spalla più larghi offrono una stabilità ottimale e una guida più precisa. L’uso di scanalature estremamente ampie permette di disperdere l’acqua più velocemente, ottenendo così degli spazi di frenata ridotti, mentre le lamelle e gli incavi profondi offrono maggiore grip sulla neve. Per diminuire consumi e rumorosità esterna sono stati sviluppati una mescola ben calibrata, profilo e carcassa specifici.

Il nuovo pneumatico fornisce 39 delle 42 misure più comuni per autovetture e SUV, assicurando così una copertura del 70% della totalità del mercato.