Hyundai: come lo stile dei concept anticipa i futuri modelli di serie

La Casa coreana si è ispirata profondamente alle sue concept car degli ultimi anni per anticipare il design dei futuri modelli di produzione.

Le futuristiche concept car svelate da Hyundai negli ultimi anni non rappresentano un mero esercizio di stile, ma pongono le basi per il futuro linguaggio stilistico che caratterizzerà i nuovi modelli di serie della Casa coreana. Un perfetto esempio è rappresentato dalla recente car elettrica Prophecy, che esprime la nuova filosofia di design del brand battezzata “Sensuous Sportiness”. La lista dei prototipi che hanno ispirato profondamente i modelli Hyundai arrivati sul mercato nel corso degli ultimi anni è davvero lunga e decisamente interessante.

Hyundai Ioniq

Per trovare il primo esempio di questo tipo dobbiamo fare un salto nel passato fino al 2012, anno in cui sotto i riflettori del Salone di Ginevra venne svelata la concept car i-oniq. Parliamo di un’elettrica sportiva dotata di propulsore termico in grado di fungere da generatore di energia elettrica. Questa concept diede vita alla gamma IONIQ, lanciata sul mercato nel 2016 e famosa per aver fatto debuttare per la prima volta la celebre “Cascading Grille” destinata a diventare la futura firma stilistica del brand.

Hyundai Intrado

Sempre sulla passerella del Salone svizzero, questa volta però nel 2014, fu presentata ufficialmente la concept Intrado che aveva come obiettivo quello di soddisfare le future esigenze della mobilità urbana. Caratterizzata da un originale nome che identifica la parte inferiore dell’ala degli aerei, la Intrado puntava tutto sulla sua efficienza aerodinamica, inoltre le sue linee spigolose e taglienti furono talmente apprezzate da ispirare il futuro SUV compatto Kona, lanciato nel 2017 e proposto anche in versione 100% elettrica.

Hyundai RN30

Anche la futura visione delle auto da competizione targate Hyundai venne ispirata da futuristiche show car. Un tipico esempio è la Hyundai RN30 presentata nel 2016 che ispirò vetture di serie del calibro di i30 N e i30 N TCR.

Hyundai FE Fuel Cell concept

In occasione del Salone di Ginevra 2017 la Casa di Seul mostrò davanti il grande pubblico la futuristica FE Fuel Cell concept, pietra miliare dello sforzo tecnologico di Hyundai nel settore delle vetture a zero emissioni alimentate a idrogeno. Questo bagaglio tecnologico e stilistico venne ereditato pochi mesi dopo dalla NEXO, caratterizzata da un design fluido capace di enfatizzare la silhouette affusolata.

Hyundai Le Fil Rouge

Nel 2018 tocca invece alla concept “Le Fil Rouge” presentata in anteprima al Salone di Parigi del 2018: parliamo di una show car rivoluzionaria capace di rappresentare la forte convinzione di Hyundai che le scelte stilistiche del passato, del presente e del futuro del brand siano tutte connesse tra loro. “Le Fil Rouge” ha disegnato l’inizio di un nuovo percorso stilistico del brand, influenzando il look di nuemrosi modelli tra cui la nuova Elantra.

