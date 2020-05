FCA: con Be Free by Leasys noleggio con pagamento dopo 60 giorni

Il noleggio Be Free diventa ancora più flessibile adattandosi perfettamente alle necessità di ogni cliente.

Con la Fase 2 dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, l’Italia sta provando a ripartire sia dal punto di vista sociale che economico. In questo delicato e difficile contesto, Leasys, società di noleggio controllata di FCA Bank, ha deciso di mettere in campo tutta la propria professionalità e competenza per sostenere gli automobilisti italiani con una nuova e conveniente promozione dedicata alla mobilità. Leasys ripropone il noleggio a lungo termine dedicato ai privati – lanciato nel 2016 denominato Be Free – che punta ad essere una soluzione di mobilità flessibile e adattabile alle singole e più svariate esigenze della clientela.

Noleggio ultraflessibile

Be Free si presenta come una formula di noleggio semplice e caratterizzata da un canone economicamente vantaggioso perché permette agli automobilisti di mettersi al volante di un’auto senza pensare alle varie problematiche legate al suo utilizzo. Questo perché Be Free comprende nel suo canone mensile fisso assicurazione e servizi per tutta la durata del contratto. Come se non bastasse, se si cambia idea, o se cambiano le esigenze di mobilità, è possibile restituire il veicolo dopo appena i primi 18 mesi senza dover andare incontro ad alcuna penale di estinzione anticipata.

Formula “base” e “plus”

E’ possibile accedere a questa formula di noleggio a lungo termine senza versare alcun anticipo, inoltre se si opta per la formula base di Be Free si può usufruire dei principali servizi assicurativi di assistenza e infomobilità. Se si sceglie invece la formula “plus” ai servizi precedentemente elencati si aggiungono anche

coperture per il furto e incendio

riparazione danni

manutenzione ordinaria e straordinaria

tanti modelli disponibili al noleggio

Con Be Free è possibile noleggiare una serie di modelli apparteneti alò Gruppo FCA tra cui: Fiat 500, Fiat Panda, Fiat 500X, Lancia Y e Jeep Renegade. E’ inoltre disponibile per le nuovissime versioni hybrid dei modelli Fiat 500, Panda e Ypsilon.

Paghi dopo 60 giorni

Tra i vantaggi di Be Free spicca inoltre la possibilità di noleggiare la vettura oggi e iniziare a pagare il canone dopo ben 60 giorni dalla consegna dell’auto. E’ possibile accedere alla formula Be-Free sia sul suto web leasys.com che in tutta la rete italiana FCA e Leasys.