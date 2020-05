KIA: sulla nuova Sorento arriva il Blind-Spot View Monitor

Telecamere grandangolari annegate nei retrovisori esterni e nuova strumentazione digitale per sorvegliare gli angoli ciechi

Quante volte si rischia una collisione per via di veicoli, ciclisti, o altri mezzi nei cosiddetti angoli ciechi, quelli che il guidatore non può vedere e che nelle auto moderne diventano sempre più ampi a causa di un design sempre più ricercato? Per questo Kia sul nuovo Sorento introduce un sistema che accorre in soccorso del conducente in maniera particolarmente efficace: il Blind-Spot View Monitor.

Con il quadro strumenti digitale è tutto più semplice

Grazie al nuovo quadro strumenti da 12,3 pollici, completamente digitale, è possibile tenere sotto controllo entrambi i lati dell’auto. Nella guida in autostrada infatti, quando il conducente intende cambiare corsia nel momento in cui sopraggiunge un altro veicolo, l’immagine di quest’ultimo viene sovrapposta per qualche istante al contachilometri, senza che venga omessa l’indicazione sulla velocità.

Nello specifico vengono utilizzate delle telecamere grandangolari ad alta risoluzione nascoste nelle calotte degli specchi retrovisori esterni per offrire un angolo di visione più ampio ed un’immagine chiara dell’altro veicolo. Ma non è tutto, perché questa tecnologia viene offerta insieme al Surround View Monitor e al PCA, che evita le collisioni nelle manovre di parcheggio.

Un display digitale per tenere tutto sotto controllo

Una guida più sicura dunque anche per merito di un display ad alta definizione da 1920×720 pixel che prende il posto della strumentazione analogica. Rimangono i quadranti in formato virtuale, tra i quali spicca una sezione multifunzione con la quale è possibile visualizzare le indicazioni del sistema di navigazione, le informazioni audio e quelle di viaggio dettagliate, oltre che gli avvisi di diagnostica del veicolo e le notifiche relative alle tecnologie di sicurezza attiva e dell’assistenza alla guida.

Insomma, KIA punta forte sugli ausili alla guida che ben si integrano con una strumentazione rivista in chiave futuristica, uno strumento che offre una visibilità tutta nuova di quello che accade alle nostre spalle, dove gli occhi non possono vedere.

Nuova Kia Sorento 2020: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +68