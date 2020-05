Hyundai punta sul campionato ETCR

La Casa coreana scommette sul futuro elettrico del motorsport con la Veloster N ETCR

L’impegno di Hyundai nel motorsport ha visto la Casa coreana conquistare titoli sia nel WRC che nel WTCR, ma adesso, considerando il crescente interesse verso i modelli a zero emissioni e le sempre più numerose proposte con alimentazione elettrica, il brand ha pensato bene di rivolgere maggiore attenzione verso questo genere di auto anche nel settore delle competizioni. Per questo ha dato vita alla Veloster N ETCR: la prima Hyundai elettrica da corsa.

Dalla i30 N TCR alla Veloster N ETCR

La i30 N TCR ha dato ampia dimostrazione di quanto un’auto di serie possa contribuire al successo di una da corsa, fornendo la base per uno sviluppo vincente, come sottolineato dal titolo piloti nel mondiale WTCR per due anni consecutivi, e da altri titoli nelle serie nazionali (Germania, Russia, Malesia e Australia) e internazionali (Europa, Asia, Nord America), oltre che dalle vittorie maturate in sette diverse serie nel mondo.

Bene, adesso l’esperienza del TCR si riversa nell’ETCR mediante la Veloster N ETCR, che sarà la prima auto elettrica da corsa di Hyundai e che si caratterizza per la trazione posteriore ed il motore elettrico montato in posizione centrale. Con una batteria da 798 Volt, realizzata da Williams Advanced Engineering, l’auto in questione ha un output di 500 kW di picco massimo e di 300 kW continuo. Per vederla dovremo attendere l’inizio del campionato previsto entro il 2020.

Le parole del pilota che la guiderà

“Ovviamente c’è un’enorme differenza nel modo in cui la potenza viene erogata dal motore elettrico rispetto a quanto fa un propulsore tradizionale a benzina. L’accelerazione è poderosa, e penso sia uno degli aspetti migliori dell’auto, ha dichiarato Augusto Farfus, pilota ETCR per Hyundai Motorsport, abbiamo ancora una parte di sviluppo da completare, ma abbiano fatto già grandi progressi nei test con la Veloster N ETCR. La i30 N TCR è stata la prima auto da corsa di Hyundai Motorsport e ha raccolto grandi successi in tutto il mondo. Credo che la Veloster N ETCR possa avere lo stesso successo”.

